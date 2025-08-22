Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?

Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um bei einem Besuch des Busdepots einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs zu werfen und hinter die Kulissen des Transports einzutauchen, die Entdeckung von Berufen und viele andere bereichernde Aktivitäten!