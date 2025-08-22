Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um bei einem Besuch des Busdepots einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs zu werfen und hinter die Kulissen des Transports einzutauchen, die Entdeckung von Berufen und viele andere bereichernde Aktivitäten!
Treffen Sie unsere Teams am Samstag, den 20. September von 14 bis 16 Uhr im Bus Operational Center in Domont.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns darauf, Sie im Bus Operational Center von Domont begrüßen zu dürfen:
Transdev Montmorency-Tal - COB de Domont
Ortschaft "Trou du Tonnerre" D909, 95330 Domont
- Zugang BUS: Linien 1520/ TàD Haltestelle "Château de la Chasse" + 5 Minuten zu Fuß,
- Besucherparkplätze für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten,
- Am Bahnhof Domont steht ein Shuttle zur Verfügung, der Sie am Besuchsort absetzt.
Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Gebiets zu erfahren, besuchen Sie unseren X-Account (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM