Ähnliche Nachrichten

Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:

Bus-Einsatzzentrale Bailly-Romainvilliers

1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers

BUS-Zugang: Linien 2231 oder 2234 Haltestelle Les Marmousets + 15 Minuten zu Fuß

oder

Private Shuttles vom Bahnhof Val d'Europe 20 Minuten vor Beginn (Bahnsteig der Linie 2292). Rückfahrt am Bahnhof Val d'Europe inklusive

oder