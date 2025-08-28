Ähnliche Nachrichten

Besuchen Sie das Busbetriebszentrum Bailly-Romainvilliers und entdecken Sie, wie es funktioniert. Mittwoch, 17., Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025
Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operational Center (COB) in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Transports zu werfen : den Beruf des Fahrers, die Wartungswerkstatt, den zentralen Kommandoposten (PCC), Der Fuhrpark und vieles mehr!
Treffen Sie unsere Teams im COB von Bailly Romainvilliers am Mittwoch, den 17. September 2025 von 13:30 bis 15:30 Uhr oder von 16:30 bis 18:30 Uhr; Samstag, den 20. September von 10:00 bis 12:00 Uhr oder von 14:00 bis 16:00 Uhr und Sonntag, den 21. September von 14:00 bis 16:00 Uhr oder von 16:30 bis 18:30 Uhr.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Bus-Einsatzzentrale Bailly-Romainvilliers
1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers
- BUS-Zugang: Linien 2231 oder 2234 Haltestelle Les Marmousets + 15 Minuten zu Fuß
oder
- Private Shuttles vom Bahnhof Val d'Europe 20 Minuten vor Beginn (Bahnsteig der Linie 2292). Rückfahrt am Bahnhof Val d'Europe inklusive
oder
- Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten