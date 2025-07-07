Actualités similaires

A partir du 18 août 2025, des lignes de votre territoire évoluent pour permettre une meilleure desserte des quartiers et la ZAC de Serris :
LIGNE 2231 - Une offre de la ZAC du Couternois repensée
- Un nouvel itinéraire pour mieux desservir le Sud de la ZAC du Couternois et la création d’un nouvel arrêt « Louise-Amélie Leblois ».
- Les arrêts « Pressoir », « Le Prieuré » et « CCI » restent desservis par les lignes 2234, 2235 et 2292.
LIGNE 2235 - Desserte améliorée de la ZAC du Prieuré vers/depuis le RER A Gare de Val d'Europe
- Un nouvel itinéraire étendu dans la ZAC du Prieuré avec la création des arrêts « Les Champs du Prieuré » et « Centre aquatique » depuis/vers la gare de Val d’Europe.
- La desserte directe du Grand Hôpital de l’Est Francilien - Marne-la-Vallée depuis Bailly-Romainvilliers.
- La création d’une offre le samedi et d’une offre en juillet et août.
- La ligne 59 (future ligne 2407) desservira désormais les arrêts : « Le Verger », « Les 3 Petits Bois », « Rue du Moulin à Vent » et « Circulaire Magny » à Magny-le-Hongre.
LIGNE 2261 - Une nouvelle liaison Esby <> Gare de Val d'Europe
- Un itinéraire prolongé jusqu’en gare de Val d’Europe en passant par la gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud.
- Une nouvelle desserte de la ZAC du Pré de Claye à Serris avec un nouvel arrêt « Magellan » au cœur du quartier et à proximité du Collège - Lycée Saint-Colomban à Serris.
Vos bus de soirée sont adaptés pour mieux répondre à vos besoins de déplacement du lundi au samedi
Bus de soirée Gare de Marne-la-Vallée Chessy
- Votre bus de soirée circulera jusqu’à minuit avec un bus toutes les 30 minutes.
Bus de soirée Gare de Val d'Europe
- Votre bus de soirée proposera 2 courses supplémentaires par jour jusqu’à 23h30, toujours en connexion avec le RER A.
- La commune de Favières ne sera plus desservie.