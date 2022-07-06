Ähnliche Nachrichten

N138: Was ist das?

Die neue Linie N138 wird den Gare de Coulommiers mit Paris verbinden und die Gemeinden Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris und Torcy mit 4 Hin- und Rückfahrten pro Nacht zwischen Mitternacht und 4:00 Uhr morgens bedienen. Die Linie N138 ist ein echtes Relais des Tagesangebots (Zug, Express 17) und ermöglicht es Ihnen, das ganze Jahr über nachts, 7 Tage die Woche, zu reisen.

Von Coulommiers aus schiffen Sie sich um Mitternacht, 01:00, 02:00 oder 02:45 Uhr nach Paris ein.

Von Paris, 4 Abfahrten nach Coulommiers, um 00:50, 01:50, 02:50 und 03:50.

Ideal für Nachtarbeiter, die sie in Paris oder Marne-la-Vallée arbeiten, aber auch für Nachtschwärmer, die Fans von Pariser Abenden sind, wird die Linie N138 unbedingt Ihren Bedürfnissen entsprechen.