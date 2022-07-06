Ähnliche Nachrichten

Plakat der N138-Kampagne
N138: Was ist das?
Die neue Linie N138 wird den Gare de Coulommiers mit Paris verbinden und die Gemeinden Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris und Torcy mit 4 Hin- und Rückfahrten pro Nacht zwischen Mitternacht und 4:00 Uhr morgens bedienen. Die Linie N138 ist ein echtes Relais des Tagesangebots (Zug, Express 17) und ermöglicht es Ihnen, das ganze Jahr über nachts, 7 Tage die Woche, zu reisen.
Von Coulommiers aus schiffen Sie sich um Mitternacht, 01:00, 02:00 oder 02:45 Uhr nach Paris ein.
Von Paris, 4 Abfahrten nach Coulommiers, um 00:50, 01:50, 02:50 und 03:50.
Ideal für Nachtarbeiter, die sie in Paris oder Marne-la-Vallée arbeiten, aber auch für Nachtschwärmer, die Fans von Pariser Abenden sind, wird die Linie N138 unbedingt Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Kartendarstellung der Route der Linie N 138
Relais L17
Mit einer letzten Rückkehr nach Coulommiers von Marne-la-Vallée Chessy um 00:20 Uhr wollten viele Reisende die Expresslinie 17 später in der Nacht fahren. Die Linie N138 wird daher diesen Bedarf decken, indem sie die Expresslinie 17 mit 4 Abfahrten vom Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Sud um 01:47, 02:47, 03:47 und 04:47 zum Bahnhof Coulommiers ablöst.
Mit diesem neuen Angebot sind die Sektoren Marne-la-Vallée und Coulommiers nun 24/7/365 miteinander verbunden.
Ein angepasster und sicherer Service
Um nachts in Ruhe reisen zu können, wird auf dieser Linie ein Weckdienst an der Haltestelle eingerichtet. Beim Aufstieg müssen Sie dem Fahrer nur Ihren Abstiegspunkt mitteilen. Wenn Sie einschlafen, weckt er Sie auf, sobald Sie an Ihrem Ziel angekommen sind.
Für eine sicherere Rückkehr zu Ihnen nach Hause wird ein On-Demand-Abstiegssystem auf der Linie N 138 eingerichtet. Die Abfahrt ist daher an jedem Haltepunkt auf der Strecke der Linie erlaubt, auch wenn er nicht im Zeitplan erwähnt wird.
Schließlich werden zu Ihrer Sicherheit an Bord alle Fahrzeuge, die auf dieser Linie verkehren, mit einem Videoschutzsystem in direkter Verbindung mit unserem Kontrollpunkt sowie der Polizei ausgestattet.