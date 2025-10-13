Ähnliche Nachrichten

- 6502: Hinzufügung von 2 Hin- und Rückfahrten früher am Sonntagmorgen ab 5:30 Uhr und 6 Uhr.
- 6522: bedient den "Gare des Mureaux" bei allen Rennen zum Lycée François Villon.
- 6533: Das 7h56-Rennen wird in die Linie 6560 integriert.
- 6534: eine neue einzigartige Strecke der Linie in der Stadt Poissy mit einer Verstärkung und einem besseren Service zum PSG-Campus.
- 6553: Verlängerung des Rennens um 16 Uhr bis zur Haltestelle "La Chapelle" und des Rennens um 18.20 Uhr vom "Lycée Le Corbusier".
- 6555: eine einzige Route in der Stadt Poissy und eine verspätete Abfahrt der Linie an der Haltestelle "Saint-Exupéry" in Richtung Lycée le Corbusier.
- 6559: Haltestelle "Gare de Conflans" in Richtung Saint-Germain-en-Laye.
- 6560: Verlängerung des Rennens um 17:10 Uhr zum Gare des Mureaux und Entwicklung der Rennstrecke der Rennen um 8:20 Uhr und 16:10 Uhr.
- 6561: Endstation des Rennens um 12:45 Uhr am Mittwochmittag an der Haltestelle "Port Maron" und bedient die Haltestellen "Lycée Vaucanson", "Espace des habitants" und "Bougimonts". Bedienung der Haltestelle "Cherbourg" auf der Strecke.
- 6562: Verlängerung des Rennens um 15:40 Uhr jeden Tag zum "Rathaus von Tessancourt".
- 6570: Hinzufügung der Haltestelle "Porte du May" in Richtung Saint-Germain-en-Laye und Hinzufügung der Haltestelle "Clos du Val d'Or" in Richtung Les Mureaux.
- 6571: Verlängerung mehrerer Fahrten am "Gare de Poissy" und Entfernung der Endstation an der Haltestelle "Le Cep".
- 6575: Vereinfachung und Schaffung direkterer Fahrten vom Weiler Marsinval und Brezolles.
- 6577: Einrichtung einer einzigen Route in den 2 Fahrtrichtungen und Endstation an der Haltestelle "Allée des Clairières". Bedient die Haltestelle "République", um die Haltestelle "Gare de Saint-Germain-en-Laye" zu ersetzen.
- 6580: Hinzufügung der Haltestelle "Clos du Val d'Or".
- 6590: Haltestelle "Parvis Gare" in Richtung Stellantis.
- 6593: eine neue Route für einen direkteren Service mit einer Verschiebung einiger Haltestellen auf der 6595 und der Hinzufügung der Haltestellen "Eglise de Bouafle" (in Richtung Poissy), "Balto" (in Richtung Aubergenville, "Pré Seigneur", "République", "Clos des Bois" und "Gare Nord de Poissy".
- 6594: zusätzliche Verbindung zu den Haltestellen "Les Fleurs" und "Château Vanderbilt".
- 6595: eine neue Route für einen direkteren Service mit einer Verschiebung einiger Haltestellen auf der 6593 und der Hinzufügung der Haltestellen "Les Bosquets", "Avenue Foch/Rodin" (in Richtung Poissy), "Gare des Mureaux – RD 43", "Gare Nord de Poissy", "Gros Murs – Bords de Seine" (in Richtung Les Mureaux) und "Avenue Foch - Perclairs" (in Richtung Aubergenville).
- On-Demand-Transport: Erweiterung der südlichen Zone bis zu den Haltestellen Brezolles und Marsinval in Vernouillet mit 4 zusätzlichen Steigleitungen: Agrippa d'Aubigné, Brezolles, Charles d'Orléans und Philippe de Beaumanoir. Hinzufügung neuer Sehenswürdigkeiten: Einkaufszentrum - Route Renault in Flins, Family Village Shopping in Aubergenville, Gare de Vernouillet-Verneuil, Le Petit Moulin in Chapet und Vigne Blanche in Les Mureaux.
- Abendbus: zusätzliche Haltestellen in Carrières-sous-Poissy: Alexis Quennet, Champfleury, Château d'Eau, Claude Monet, Île de la Dérivation, La Fourche, Les Côteaux, Pont Neuf, Ronceray, Sainte-Honorine und Stade Mézières und Poissy Est: Ernest Lavisse, Foch Constanti, Foch Flament, Foch Justice, Grande Ceinture, La Bruyère, Orée du Bois und Sainte-Anne.
- 7819: Montag bis Freitag, Abfahrten am frühen Morgen von Les Mureaux und zusätzliche Rennen. Eine Verstärkung des Angebots am Samstagnachmittag und die Schaffung eines Transportangebots am Sonntag.
Änderungen ab dem 5. Januar 2026 in Ihrem Gebiet Poissy – Les Mureaux!
Ab dem 5. Januar 2026 werden einige Linien in Ihrem Gebiet Poissy – Les Mureaux weiterentwickelt. Entdecken Sie diese Entwicklungen jetzt.