Ähnliche Nachrichten

Was sich ab dem 1. September 2025 ändert:

Die Linien 2341 und 2342 werden weiterentwickelt, um erweiterte Fahrpläne anzubieten, die jetzt das ganze Jahr über und nicht nur während der Schulzeiten verfügbar sind.

Sie können das Zentrum von Lizy-sur-Ourcq werktags vor 9 Uhr und nach 15.30 Uhr leichter erreichen, ohne auf den TàD Ourcq Est zurückgreifen zu müssen.

Und für den TàD Ourcq Est?

Es bleibt von Montag bis Samstag auf Reservierung mit freier Zeit von 9 bis 15.30 Uhr von oder nach Lizy-sur-Ourcq zugänglich.

Das Angebot am Samstagmorgen von 6 bis 7 Uhr bleibt unverändert. Dieser Service ist nur nach Lizy-sur-Ourcq und während der Schulzeit verfügbar.

und verfügbar. Die Haltestellen Marnoue-les-Moines, Chivres, Vassey, Vaux, Hervilliers und CFA werden werktags nur von 9 bis 15.30 Uhr bedient. Der Service dieser Haltestellen an Samstagen wird nicht geändert: Sie werden in freien Zeiten von 6 bis 7 Uhr und von 9 bis 15.30 Uhr bedient.

Weitere Informationen finden Sie in den Fahrplänen Ihrer Linien 2341-2342 und Transport on demand unten: