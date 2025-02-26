Ähnliche Nachrichten

Um die Regelmäßigkeit Ihrer Linien zu verbessern, wurden auf mehreren Linien des Gebiets von Meaux und Ourcq Reisezeitstudien durchgeführt, um sich an Ihren Alltag anzupassen und Ihnen eine ruhige Reise zu ermöglichen.
Änderungen ab Montag, 3. März 2025:
- Für die regulären Linien A, B, D, R, S, 19 : neue Fahrpläne, die für eine bessere Regelmäßigkeit den ganzen Tag über angepasst wurden.
- Für die Schullinien ES, FS, MS, QS, 4C und 22 : geänderte Fahrpläne, um den Service der Schulen zu verbessern.
- Für die Linie G wird die Abfahrt um 18:00 Uhr vom Gare de Meaux um 10 Minuten vorverlegt, um die Verbindung mit dem P-Zug zu verbessern. Die Abfahrt um 17:56 Uhr von den Hauts de Chantereine wird ebenfalls um 10 Minuten vorverlegt.
- Für die Linie 777: vereinfachter Service in Richtung Rückfahrt ab 11:49 Uhr. Die Rennen bedienen die Haltestellen Chauconin-Neufmontiers Eglise Saint Saturnin und Villeroy Centre, bevor sie in Charny abgesetzt werden.