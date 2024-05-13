Ähnliche Nachrichten

Versuchen Sie, Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen: Wir sehen uns am 20. Mai, um die Herausforderung anzunehmen
Am Montag, den 20. Mai, startet die erste Validations Challenge für reisende Kunden mit Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen!
Versuchen Sie vom 20. Mai bis 9. Juni 2024, das Ziel von 840.000 Validierungen auf Buslinien in Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne zu erreichen (Liste der Linien von Coeur d'Essonne).
Wie kann man teilnehmen?
- Vom 20. Mai bis 9. Juni: Versuchen Sie gemeinsam, das Ziel von 840.000 Validierungen auf den in Ihrem Gebiet verkehrenden Linien zu erreichen;
- Vom 10. bis 16. Juni: Wenn der kollektive Validierungszähler erreicht ist, werden individuelle Anmeldungen eröffnet, um zu versuchen, Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen;
- Vom 17. bis 20. Juni: Es ist Zeit für die Auslosung und Bekanntgabe der Gewinner!
Wer kann teilnehmen?
Alle reisenden Kunden über 4 Jahre, die in dem Gebiet leben oder arbeiten, in dem die Challenge stattfindet, und die während des Challenge-Zeitraums über einen gültigen ticket verfügen, können teilnehmen und versuchen, unter den 10 glücklichen Gewinnern ihres Territoriums gezogen zu werden.