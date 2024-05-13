Ähnliche Nachrichten

Am Montag, den 20. Mai, startet die erste Validations Challenge für reisende Kunden mit Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen!

Versuchen Sie vom 20. Mai bis 9. Juni 2024, das Ziel von 840.000 Validierungen auf Buslinien in Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne zu erreichen (Liste der Linien von Coeur d'Essonne).