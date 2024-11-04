Ähnliche Nachrichten

Sie reisen regelmäßig in das Gebiet von Meaux und Ourcq. Sie sind also täglich Botschafter für einen besseren öffentlichen Nahverkehr.

Dieses System wurde von der Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Transporteuren ins Leben gerufen.