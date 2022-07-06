Ähnliche Nachrichten

Linie N138: Ihre neue Nachtlinie

Ab dem 1. August verbindet Ihre neue Linie N138 Coulommiers mit Paris Gare de Lyon über Marne-la-Vallée mit 4 Hin- und Rückfahrten pro Nacht zwischen 00:00 und 04:00 Uhr. Diese Linie wird das ganze Jahr über 7 Tage die Woche in Betrieb sein und ein echtes Relais der Linien Train P, RER A und Express 17 für Ihre Nachtfahrten sein.

Mehrere Dienstleistungen werden die Einführung dieser neuen Linie begleiten:

Wecker im Stillstand : Teilen Sie dem Fahrer beim Klettern Ihren Abstiegspunkt mit, der Sie weckt, wenn Sie einschlafen.

Abstieg auf Anfrage : Der Abstieg ist an den Haltepunkten auf der Strecke erlaubt, auch wenn sie nicht im Zeitplan erwähnt sind

