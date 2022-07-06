Ähnliche Nachrichten

Kommunikationsplakat des Sektors Coulommiers
Neue Haltestellen auf der Expresslinie 17
Ab dem 1. August wird die Expresslinie 17 weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht zu werden. Von nun an wird dank der Expresslinie 17 die Verbindung zwischen Crécy-la-Chapelle und Coulommiers mit einem systematischen Service zu den Haltestellen La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle und Gare de Villiers-sur-Morin verstärkt.
Es werden fast 60 Hin- und Rückfahrten pro Tag zwischen diesen 2 Gemeinden geschaffen (fast 40 Hin- und Rückfahrten am Samstag und fast 20 Hin- und Rückfahrten am Sonntag), aber auch viele neue Anschlussmöglichkeiten für alle Reisenden im Bahnhof Crécy-la-Chapelle (Zug nach Esbly, Linien nach Meaux und alle Gemeinden rund um Crécy-la-Chapelle).
Kartendarstellung der Expresslinie 17
Linie N138: Ihre neue Nachtlinie
Ab dem 1. August verbindet Ihre neue Linie N138 Coulommiers mit Paris Gare de Lyon über Marne-la-Vallée mit 4 Hin- und Rückfahrten pro Nacht zwischen 00:00 und 04:00 Uhr. Diese Linie wird das ganze Jahr über 7 Tage die Woche in Betrieb sein und ein echtes Relais der Linien Train P, RER A und Express 17 für Ihre Nachtfahrten sein.
Mehrere Dienstleistungen werden die Einführung dieser neuen Linie begleiten:
Wecker im Stillstand : Teilen Sie dem Fahrer beim Klettern Ihren Abstiegspunkt mit, der Sie weckt, wenn Sie einschlafen.
Abstieg auf Anfrage : Der Abstieg ist an den Haltepunkten auf der Strecke erlaubt, auch wenn sie nicht im Zeitplan erwähnt sind
Finden Sie + Informationen, indem Sie den Artikel N 138 konsultieren: Ihre neue Nachtlinie zwischen Coulommiers - Marne-la-Vallée und Paris aufder Seite Neuigkeiten Ihres Brie 2 Morin-Netzes
Kartendarstellung der Linie N138
TàD Coulommiers: Ein + flexibler Service
Keine Einschränkungen mehr im Zusammenhang mit dem Reiseziel oder den Zeitplänen, ab dem 1. August wird Ihr TàD Coulommiers intramuros + flexibel und ermöglicht es Ihnen, sich von Montag bis Freitag (7:30-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr) und Samstag (9:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr) gleichgültig zwischen jedem identifizierten Haltepunkt zu bewegen.
Das Buchungssystem bleibt unverändert: mobile Anwendung TàD Île-de-France Mobilités, Website, Telefon unter 09.70.80.96.63 von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Nachfolgend finden Sie alle Details zu den Änderungen des Angebots im Sektor Coulommiers.
Bis bald auf Ihren Linien!