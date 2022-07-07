Ähnliche Nachrichten

Die Expresslinie 17 hält in Crécy-la-Chapelle
Die Expresslinie 17 wird weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht zu werden. Von nun an wird die Expresslinie 17 systematisch die Haltestellen La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle und Gare de Villiers-sur-Morin bedienen und so die Verbindung sowohl mit Marne-la-Vallée als auch mit Coulommiers verbessern.
Es wird fast 60 Hin- und Rückfahrten pro Tag geben (fast 40 Hin- und Rückfahrten am Samstag und fast 20 Hin- und Rückfahrten am Sonntag), die es den Bewohnern des Sektors Créçois ermöglichen, sowohl zum Pol von Marne-la-Vallée als auch nach Coulommiers zu fahren.
Kartendarstellung der Expresslinie 17
Die Streichung der Linien 58 und 59 Express und Änderungen auf der Linie 59
Um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern, wird die Linie 58 entfernt und die Linie 59 Express teilweise in die Expresslinie 17 integriert... Verschiebungen sind auf den Linien Express 19, 59 oder Express 17 möglich.
Mögliche Verschiebungen bei gestrichenen Haltestellen
Für die Haltestellen der Linie 59 von Crécy-la-Chapelle, die nicht mehr bedient werden (Camping und La Chapelle), ist eine Verschiebung auf der Expresslinie 17 möglich, deren Frequenz viel höher ist als auf der Linie 59.
In Bezug auf die Linie 58 werden Verschiebungen auf der Linie 59 für die vielen Haltestellen möglich sein, die diese 2 Linien gemeinsam hatten. Für die anderen Haltestellen, insbesondere auf Couilly-Pont-aux-Dames, sind Verschiebungen auf der Expresslinie 19 am Bahnhof Couilly - Saint-Germain - Quincy möglich.
Eine neue Haltestelle auf der Linie 59
Die Linie 59 startet nun am Bahnhof Crécy-la-Chapelle und bedient eine neue Haltestelle: Bailly-Romainvilliers - D406.
Karte des Sektors Créçois
Linie N138: Ihre neue Nachtlinie
Ab dem 1. August verbindet Ihre neue Linie N138 Coulommiers mit Paris Gare de Lyon, einschließlich der Bahnhöfe Crécy-la-Chapelle, Villiers - Montbarbin und Marne-la-Vallée mit 4 Hin- und Rückfahrten pro Nacht zwischen 00:00 und 04:00 Uhr. Diese Linie wird das ganze Jahr über 7 Tage die Woche in Betrieb sein und ein echtes Relais der Linien Train P, RER A und Express 17 für Ihre Nachtfahrten sein.
Mehrere Dienstleistungen werden die Einführung dieser neuen Linie begleiten:
Wecker im Stillstand : Teilen Sie dem Fahrer beim Klettern Ihren Abstiegspunkt mit, der Sie weckt, wenn Sie einschlafen.
Abstieg auf Anfrage : Der Abstieg ist an den Haltepunkten auf der Strecke erlaubt, auch wenn sie nicht im Zeitplan erwähnt sind
Weitere Informationen finden Sie im Artikel N 138: Ihre neue Nachtlinie zwischen Coulommiers - Marne-la-Vallée und Paris aufder Nachrichtenseite Ihres Gebiets Brie 2 Morin
Kartendarstellung der Linie N138
Transport on Demand ist auf dem Gebiet von Créçois eingeladen!
Transport on demand (TàD) Créçois wird in 2 Zonen unterteilt, eine nördliche Zone mit den Gemeinden Bouleurs, Coulommes, Sancy, La Haute-Maison, Vaucourtois und den Weilern Crécy-la-Chapelle und eine südliche Zone mit den Gemeinden Villiers-sur-Morin, Voulangis, Tigeaux und Dammartin-sur-Tigeaux.
Der Service verkehrt 6 Tage die Woche, morgens können Sie zwischen 6:20 und 10:20 Uhr das Mon Plaisir College oder den Bahnhof Crécy-la-Chapelle erreichen. Am Abend erreichen Sie vom Bahnhof Crécy-la-Chapelle jeden Haltepunkt zwischen 15:00 und 20:00 Uhr (Freitag und Samstag bis 22:00 Uhr).
Der Service ist nach vorheriger Reservierung am Morgen verfügbar, wie ein klassisches TàD. Umgekehrt müssen Sie abends keine Reservierung vornehmen, Sie müssen sich nur dem Fahrer vorstellen und Ihren Abstiegspunkt angeben.
Und Schulkinder...
Die Schulfahrten der Linien 08A, 08B, 08C, 70 und 71 werden für den Service des Collège Mon Plaisir beibehalten, ebenso wie die Fahrten in Verbindung mit der Linie 18 im Bahnhof Crécy-la-Chapelle für die Gymnasien von Meaux.
Ebenso steht der Service den Einwohnern von Dammartin-sur-Tigeaux offen, eine gute Möglichkeit für Mittelschüler, das Collège Mon Plaisir zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie alle Details zu den Änderungen des Angebots im Sektor Créçois.
Bis bald auf Ihren Linien!