Ähnliche Nachrichten

Die Streichung der Linien 58 und 59 Express und Änderungen auf der Linie 59

Um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern, wird die Linie 58 entfernt und die Linie 59 Express teilweise in die Expresslinie 17 integriert... Verschiebungen sind auf den Linien Express 19, 59 oder Express 17 möglich.

Mögliche Verschiebungen bei gestrichenen Haltestellen

Für die Haltestellen der Linie 59 von Crécy-la-Chapelle, die nicht mehr bedient werden (Camping und La Chapelle), ist eine Verschiebung auf der Expresslinie 17 möglich, deren Frequenz viel höher ist als auf der Linie 59.

In Bezug auf die Linie 58 werden Verschiebungen auf der Linie 59 für die vielen Haltestellen möglich sein, die diese 2 Linien gemeinsam hatten. Für die anderen Haltestellen, insbesondere auf Couilly-Pont-aux-Dames, sind Verschiebungen auf der Expresslinie 19 am Bahnhof Couilly - Saint-Germain - Quincy möglich.

Eine neue Haltestelle auf der Linie 59

Die Linie 59 startet nun am Bahnhof Crécy-la-Chapelle und bedient eine neue Haltestelle: Bailly-Romainvilliers - D406.