Ähnliche Nachrichten

Vom 27. Juli bis 6. August 2024 finden die Reitwettbewerbe Dressur, Cross Country und Ostacles Jumps im Etoile Royale im Park des Schlosses von Versailles statt.

Machen Sie vor oder nachdem Sie unsere Champions bewundert haben, einen Spaziergang in Versailles:

Kathedrale Saint-Louis und Hotel de Madame Du Barry mit den Linien 6203 und 6210 Haltestelle "Tournelles",

Kirche Notre Dame mit den Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 oder 6214 Haltestelle "Notre Dame",

Eglise Saint-Symphorien mit den Linien 6205 und 6206 Haltestelle "Saint-Symphorien",

Rathaus mit den Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214 Haltestelle "Préfecture".

Ein königlicher Kurs erwartet Sie!

Abfahrt vom Bahnhof Château Rive Gauche oder dem Fremdenverkehrsamt, Avenue du Général de Gaulle in Versailles.