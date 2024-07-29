Ähnliche Nachrichten

Vom 27. Juli bis 6. August 2024 finden die Reitwettbewerbe Dressur, Cross Country und Ostacles Jumps im Etoile Royale im Park des Schlosses von Versailles statt.
Machen Sie vor oder nachdem Sie unsere Champions bewundert haben, einen Spaziergang in Versailles:
- Kathedrale Saint-Louis und Hotel de Madame Du Barry mit den Linien 6203 und 6210 Haltestelle "Tournelles",
- Kirche Notre Dame mit den Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 oder 6214 Haltestelle "Notre Dame",
- Eglise Saint-Symphorien mit den Linien 6205 und 6206 Haltestelle "Saint-Symphorien",
- Rathaus mit den Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214 Haltestelle "Préfecture".
Ein königlicher Kurs erwartet Sie!
Abfahrt vom Bahnhof Château Rive Gauche oder dem Fremdenverkehrsamt, Avenue du Général de Gaulle in Versailles.
Genießen Sie auch den Notre-Dame-Markt, den idealen Ort, um hochwertige lokale Produkte zu kaufen und anschließend ein königliches Picknick im Schlosspark zu machen!
- Linien 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 Haltestelle "Place du Marché Notre Dame"
Öffnungszeiten des Marktes:
Halles Notre-Dame (überdachter Markt)
- Dienstag bis Samstag von 7 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr
- Sonntag von 7 bis 14 Uhr
- Montags geschlossen
Carré Notre-Dame (Markt im Freien)
- Dienstag, Freitag und Sonntag von 7:30 bis 14 Uhr
Non-Food-Markt
- Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 11 bis 19.30 Uhr