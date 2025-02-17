Ähnliche Nachrichten

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕



Wanderlesungen auf dem Gebiet #PaysBriard mit dem Projekt "En Mots'bilité"! 🚌



Eine originelle Erfahrung, die #mobilité und #culture verbindet, um das Lesen neu zu entdecken... Ansonsten!



Île-de-France Mobilités schließt sich mit den "#BRIKILIZ " zu einer einzigartigen und einzigartigen Veranstaltung zusammen.



Wer sind die "#BRIKILIZ "?

Es ist ein Kollektiv von Freiwilligen, die leidenschaftlich gerne lesen, das seit mehr als 20 Jahren besteht. Sie organisieren Leseorchester zu Hause, in schulischen, außerschulischen, assoziativen oder frühkindlichen Strukturen.



An Bord eines Fahrzeugs von Île-de-France Mobilités können fünfzehn privilegierte Menschen vorlesen und ihre Stadt anders entdecken.



Dieses Projekt, das gemeinsam mit der #médiathèque der Schatzinsel Brie-Comte-Robert entwickelt wurde, zielt darauf ab, das Vergnügen des Hörens von Texten, die im Orchester gelesen werden, (wieder) zu entdecken.



Die Veranstaltung findet statt am:

📆Samstag, 30. Mai

🕦Ab 10 Uhr



Route des Minibusses:

📍Die Abfahrt erfolgt im Park des Rathauses von Brie-Comte-Robert und dann hält das Fahrzeug an den folgenden 4 Punkten: Jardin de la Friche, Château, chemin des roses zur Médiathèque, wo ein "Drink der Freundschaft" geteilt wird.



i️Informationen und Anmeldung in der Médiathèque de Brie-Comte-Robert

Telefon : 01 60 62 64 39