Ähnliche Nachrichten

Bereiten Sie sich auf Ihre Rückkehr in die Schule vor, indem Sie Ihre Busfahrpläne herunterladen!

Laden Sie die Fahrpläne Ihrer Buslinien herunter.

Finden Sie alle Back-to-School-Zeiten für die Buslinien in Ihrem Gebiet Evry Centre Essonne. Diese Fahrpläne gelten ab Montag, 1. Januar 2024.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Ihre Fahrpläne finden Sie unter:

- Die Website > Fahrplan der Buslinien Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrer Bushaltestelle

- In Ihrer Agentur Evry Centre Essonne im Zwischengeschoss (1. Stock) des Bahnhofs Evry Courcouronnes

- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 31 87

Laden Sie meine Zeitpläne unten herunter:

Linie 300
Linie 301
Linie 302
Linie 303
Linie 304
Linie 305
Linie 312
Linie 313
Linie 401
Linie 402
Linie 403
Linie 404
Linie 405
Linie 406
Linie 407
Linie 407S
Linie 408
Linie 409
Linie 409M
Linie 412
Linie 413
Linie 413F
Linie 414
Linie 414D
Linie 415
Linie 416
Linie 418
Linie 419
Linie 420
Linie 453
Linie 500
Linie 501
Linie 510
Linie 510P
Strecke 24.06
Linie DM4
Linie DM22
DM7S Linie
Linie N139

