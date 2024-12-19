Ähnliche Nachrichten

Ihre Winterfahrpläne sind jetzt verfügbar!

Ab dem 23. Dezember 2024 wechseln Ihre Linien in den Wintermodus!

Öffnungszeiten im Winter

Ihre neuen Fahrpläne, die vom 23. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 gültig sind, stehen Ihnen ab sofort unten zum Download zur Verfügung:

Fahrplan Linie 1510

Fahrplan Linie 1511

Fahrplan Linie 1512

Fahrplan Linie 1513

Fahrplan Linie 1514

Fahrplan Linie 1515

Fahrplan Linie 1516

Fahrplan Linie 1517

Fahrplan Linie 1518

Fahrplan Linie 1519

Fahrplan Linie 1520

Fahrplan Linie 1521

Fahrplan Linie 1527

Fahrplan Linie 1533

Fahrplan Linie 1537

Neue Fahrpläne ab 6. Januar 2025

Ab Montag, 6. Januar 2025, werden die Fahrpläne der Linien 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 und 1537 geändert. Die neuen Fahrpläne werden auf unserer Website verfügbar sein, und ab diesem Datum werden Broschüren von unseren Fahrern erhältlich sein.

Finden Sie auch die Fahrpläne Ihrer Linien in Echtzeit im Abschnitt Me Move auf der Website Île-de-France Mobilités.

