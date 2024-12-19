Ähnliche Nachrichten

Öffnungszeiten im Winter
Ihre neuen Fahrpläne, die vom 23. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 gültig sind, stehen Ihnen ab sofort unten zum Download zur Verfügung:
Neue Fahrpläne ab 6. Januar 2025
Ab Montag, 6. Januar 2025, werden die Fahrpläne der Linien 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 und 1537 geändert. Die neuen Fahrpläne werden auf unserer Website verfügbar sein, und ab diesem Datum werden Broschüren von unseren Fahrern erhältlich sein.
Finden Sie auch die Fahrpläne Ihrer Linien in Echtzeit im Abschnitt Me Move auf der Website Île-de-France Mobilités.