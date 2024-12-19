Ähnliche Nachrichten

Neue Fahrpläne ab 6. Januar 2025

Ab Montag, 6. Januar 2025, werden die Fahrpläne der Linien 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 und 1537 geändert. Die neuen Fahrpläne werden auf unserer Website verfügbar sein, und ab diesem Datum werden Broschüren von unseren Fahrern erhältlich sein.