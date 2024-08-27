Ähnliche Nachrichten

Bereiten Sie sich auf Ihre Rückkehr in die Schule vor, indem Sie Ihre Busfahrpläne herunterladen!

Laden Sie die Fahrpläne Ihrer Buslinien herunter.

Finden Sie alle Back-to-School-Zeiten für die Buslinien in Ihrem Gebiet Evry Centre Essonne. Diese Fahrpläne gelten ab Montag, 2. September 2024.

Schulanfangszeiten auf dem Gebiet Evry Centre Essonne

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Ihre Fahrpläne finden Sie unter:

- Die Website > Fahrplan der Buslinien Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrer Bushaltestelle

- In Ihrer Agentur Evry Centre Essonne im Zwischengeschoss (1. Stock) des Bahnhofs Evry Courcouronnes

- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 31 87

Laden Sie meine Zeitpläne unten herunter:

Strecke 24.06
Linie 300
Linie 301
Linie 302
Linie 303
Linie 304
Linie 305
Linie 312
Linie 313
Linie 401
Linie 402
Linie 403
Linie 404
Linie 405
Linie 406
Linie 407
Linie 407S
Linie 408
Linie 409
Linie 409M
Linie 412
Linie 413
Linie 413F
Linie 414
Linie 414D
Linie 415
Linie 416
Linie 418
Linie 419
Linie 420
Linie 453
Linie 500
Linie 501
Linie 502
Linie 510
Linie 510P
Linie 7001
Linie 7001S
Linie 7002
Linie 7002S
Linie 7005
Linie 7006
Linie DM04
Linie DM07
Linie DM22
Linie N139

