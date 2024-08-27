Ähnliche Nachrichten

Finden Sie alle Back-to-School-Zeiten für die Buslinien in Ihrem Gebiet Evry Centre Essonne. Diese Fahrpläne gelten ab Montag, 2. September 2024.
Schulanfangszeiten auf dem Gebiet Evry Centre Essonne
Wo finde ich meine Zeitpläne?
Ihre Fahrpläne finden Sie unter:
- Die Website > Fahrplan der Buslinien Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)
- Auf der IDF Mobilités-App
- An Ihrer Bushaltestelle
- In Ihrer Agentur Evry Centre Essonne im Zwischengeschoss (1. Stock) des Bahnhofs Evry Courcouronnes
- In unserem Customer Relations Center unter 01 80 96 31 87