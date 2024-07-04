Ähnliche Nachrichten

Denken Sie daran, Ihren Imagine R-Plan zu verlängern!

Das Ende des Schuljahres rückt näher und auch die Sommerferien, um mit leichtem Geist zu gehen, denken Sie jetzt an ein (erneutes) Abonnement!

Was ist das Imagine-R-Paket?

Das Imagine R-Paket begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.

  • Es ist die wirtschaftlichste Transport ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
  • Es bietet eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu den Preisen des Navigo-Jahrespakets.
  • Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket, mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France reisen können.
  • Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus (ex-noctilien), mit Ausnahme der Shuttles Orlyval, Filéo, TGV in Île-de-France und Schienennetze außerhalb der Île-de-France.
Erfahren Sie + mehr über das imagine R-Paket und seine Vorteile hier

Wussten Sie schon?

Das Departement Val d'Oise gewährt unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung eines Teils des Pakets.

Überprüfen Sie hier Ihre Berechtigung im Simulator

