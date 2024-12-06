Ähnliche Nachrichten

Gehen Sie von Montag, 9. Dezember 2024 bis Sonntag, 5. Januar 2025 auf Weihnachtsmannjagd!
Versteckt in 10 deiner Busse, versuche einen zu finden, mach ein Foto und gewinne ein Geschenk, wenn du gezogen wirst!
Das Prinzip des Spiels
10 Weihnachtsmänner wurden in euren Bussen versteckt. Ihre Mission? Finde einen, mache ein Selfie und teile deinen Schnappschuss auf unserem X-Konto, um an der Verlosung teilzunehmen.
Wie kann man teilnehmen?
- Inhaber eines persönlichen Kontos X sein
- Konto X abonnieren@Mtmorency_IDFM
- Veröffentlichen Sie den Spielbeitrag erneut
- Machen Sie ein Selfie-Foto mit dem Weihnachtsmann-Aufkleber an Bord des Busses
- Senden Sie eine private Nachricht oder erwähnen Sie das Konto mit dem Foto
- Geben Sie im Beitrag X mit dem Foto das " #MTMORENCYPhoto " an
Ein Geschenk, das Sie unter vielen Preisen gewinnen können!
- 2 Karten mit 5 UGC-Kinokarten
- Ein Essen für zwei Personen im Restaurant "Au cœur de la forêt" in Montmorency
- 20 Eintrittskarten für den Wasserbereich "La vague" in Soisy-sous-Montmorency
Bereit für die Herausforderung ? Wir sehen uns am 9. Dezember an Bord Ihrer Busse, um die Jagd nach dem Weihnachtsmann zu beginnen!