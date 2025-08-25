Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs bei einem Besuch des Busdepots, der Entdeckung von Berufen und vielen anderen bereichernden Aktivitäten zu werfen.
Treffen Sie unsere Teams am Mittwoch, den 17. September 2025 von 14 bis 16 Uhr im Poincy Bus Operations Center.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Poincy Bus Operational Center in der Rue de la Briqueterie 15, 77470 Poincy
- Zugang über die TAD-Linie
- Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten
Um mehr über die Neuigkeiten Ihres Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unseren X-Account (ex-Twitter) @MeauxOurcq_IDFM