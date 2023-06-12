Ähnliche Nachrichten

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien im Gebiet Coeur d'Essonne auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website Île-de-France Mobilités

Ab dem 1. August ändern sich Ihre Kontakte, aber Ihre Leitungen bleiben!

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr

Und auf dem Twitter-Account des Territoriums @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, bis 31. Juli 2023)

Die betroffenen Zeilen sind:

Alle ehemaligen Transdev CEAT-Linien

Alle ehemaligen Transdev Génovébus-Linien

Alle ehemaligen Keolis Daniel Meyer Linien außer DM4, DM7S und DM22

Linie 91-04 ehemals Albatrans

Die Noctilien N131 ehemals Transilien

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.

Liste der bedienten Gemeinden: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.