Ähnliche Nachrichten

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu Ihren Buslinien auf dem Gebiet von Coeur d'Essonne

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien im Gebiet Coeur d'Essonne auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website Île-de-France Mobilités

Ab dem 1. August ändern sich Ihre Kontakte, aber Ihre Leitungen bleiben!

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr

Und auf dem Twitter-Account des Territoriums @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, bis 31. Juli 2023)

Die betroffenen Zeilen sind:

  • Alle ehemaligen Transdev CEAT-Linien
  • Alle ehemaligen Transdev Génovébus-Linien
  • Alle ehemaligen Keolis Daniel Meyer Linien außer DM4, DM7S und DM22
  • Linie 91-04 ehemals Albatrans
  • Die Noctilien N131 ehemals Transilien

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.

Wir erklären hier alles > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Liste der bedienten Gemeinden: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.

