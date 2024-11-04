Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Brie und 2 Morin

Warum ändern sich die Zeilennummern?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1900 Linien, davon 1500 in den äußeren Vororten, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, Ihre Linie zu finden. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Brie und 2 Morin starten jetzt alle Buslinien mit 24.

Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung (Beispiele: Express-Linie 1 wird zu 7701, Express-Linie 17 wird zu 7717 usw.)

Was bringt diese neue Nummer den Nutzern?

Benutzer können ihre Buslinie leichter finden, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt!

Wenn wir also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können wir direkt auf die Informationen darüber zugreifen.