Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet des Loing-Tals - Nemours

Warum ändert sich die Nummer Ihrer Buslinie?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Auf dem Gebiet des Loing-Nemours-Tals werden jetzt alle Ihre Linien vom Code "35" umbenannt, zu dem eine Nummer hinzugefügt wird, die mit dem alten Namen der Linie übereinstimmt (soweit möglich!)

(Beispiel: Zeile 1 wird zu Zeile 3501 und Zeile 3 zu Zeile 3503.)

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.