Ähnliche Nachrichten

Warum ändert sich die Nummer Ihrer Buslinie?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben. Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat.

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Auf dem Gebiet von Vexin werden jetzt alle Ihre Linien vom Rufzeichen "11" umbenannt (Beispiel: die Linie 95-05 wird zur Linie 1101).

In der gesamten Île-de-France erhalten Express-Linien eine Vorwahl ihres Departements, gefolgt von einer eigenen Nummer (Beispiel: Die Express-Linie 95-04 wird zur Linie 9504). Diese Änderungen treten am 5. Januar 2026 in Kraft. Nur Nachtbusse und Transport on Demand (TàD) bleiben unverändert.

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Leitung leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.