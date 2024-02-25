Ähnliche Nachrichten

Am 8. April 2024 ändern Ihre Buslinien auf dem Gebiet von Marne et Seine die Nummer

Neue Nummerierung und neue Dienste für Ihre Linien im Gebiet von Marne et Seine.

Allgemeine Darstellung der Veränderungen im Gebiet Marne et Seine

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Marne et Seine

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Marne et Seine beginnen jetzt alle Linien mit 4 und wann immer möglich, wurde die alte Nummer übernommen, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 1 wird zu 431, Linie 2 zu 432 usw.).

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also Ihre Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen darüber zugreifen.

Tabelle der Korrespondenzen

Zusammenfassende Broschüre

Aber auch neue Dienste und + Busse auf Ihren neuen Linien 427, 429 und 430

Ihre Linien J1 und J2 werden zur Linie 427: Erfahren Sie hier mehr!
Ihre Linien O1 und O2 werden zu den Linien 429 und 430: Erfahren Sie hier mehr! : Erfahren Sie hier mehr!
Weitere Informationen zur regionalen Neunummerierung

