Ähnliche Nachrichten

Allgemeine Darstellung der Veränderungen im Gebiet Marne et Seine
Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Marne et Seine
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Marne et Seine beginnen jetzt alle Linien mit 4 und wann immer möglich, wurde die alte Nummer übernommen, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 1 wird zu 431, Linie 2 zu 432 usw.).
Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?
Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!
Wenn Sie also Ihre Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen darüber zugreifen.