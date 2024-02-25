Ähnliche Nachrichten

Eine neue Nummerierung auf dem Gebiet von Marne et Seine

Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Marne et Seine beginnen jetzt alle Linien mit 4 und wann immer möglich, wurde die alte Nummer übernommen, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiel: 1 wird zu 431, Linie 2 zu 432 usw.).

Was bringt Ihnen diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also Ihre Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen darüber zugreifen.