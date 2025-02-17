Ähnliche Nachrichten

Mit dem Herannahen der Feiertage zum Jahresende organisiert Île-de-France Mobilités erneut eine Spielzeugsammlung an Bord des Weihnachtsbusses auf dem Gebiet des Pays Briard!

Ein in festlichen Farben geschmückter Bus fährt kreuz und quer durch mehrere Städte, um Spielzeug für Kinder verschiedener Vereine (Secours Catholique-Caritas France, APF France handicap und Les Restos du Coeur) zu sammeln. Diese Solidaritätsaktion, die mit Unterstützung lokaler Vereine und engagierter Partner organisiert wird, appelliert an die Großzügigkeit der Einwohner, jedem Kind ein magisches Weihnachtsfest zu bieten.



Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und in Betrieb genommen und aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Zum Dank werden Snacks und kleine Geschenke vom Weihnachtsmann persönlich überreicht!!

Mobilisieren Sie sich für dieses wandernde Solidaritätsprojekt zum Wohle der Kinder!

Nachfolgend finden Sie die Daten der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2025 in jeder Gemeinde sowie die Orte und Zeiten der Anwesenheit:

Villecresnes → 26. November & 6. Dezember (15-19 Uhr) – Place du Haut Marché



Servon → 25. November & 3. Dezember (15-19 Uhr) – Salle Roger Coudert



Varennes-Jarcy → 29. November & 30. November (15-19 Uhr) - Schulparkplatz



Brie-Comte-Robert → 27. November & 4. Dezember (15-19 Uhr) - Parking d'Hyper U