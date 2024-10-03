Ähnliche Nachrichten

Mit dem Herannahen der Feiertage zum Jahresende kehrt das Busnetz Île-de-France Mobilités du territoire de Cœur d'Essonne für seine 7. Ausgabe der Spielzeugsammlung an Bord des Weihnachtsbusses zurück.

Ein in festlichen Farben geschmückter Bus fährt kreuz und quer durch mehrere Städte, um Spielzeug für einkommensschwache Kinder zu sammeln. Diese Solidaritätsaktion, die mit Unterstützung lokaler Vereine und engagierter Partner organisiert wird, appelliert an die Großzügigkeit der Einwohner, jedem Kind ein magisches Weihnachtsfest zu bieten.

Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und in Betrieb genommen und aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Mobilisieren Sie sich für dieses wandernde Solidaritätsprojekt zum Wohle der Kinder!

Nachfolgend finden Sie die Daten der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2024 in jeder Gemeinde sowie die Orte und Zeiten der Anwesenheit:

Saint-Michel :

Samstag, 30. November von 14 bis 18 Uhr – Weihnachtsmarkt Place de la Mairie

Der Norville:

Mittwoch, 27. November von 10 bis 13 Uhr – Parkplatz Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Samstag, 23. November von 14 bis 18 Uhr - Parking de Carrefour

Freitag, 6. Dezember von 18 bis 22 Uhr – Weihnachtsmarkt

Brétigny-sur-Orge :

Samstag, 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr – Parking d'Auchan C.cial Maison Neuve

Mittwoch, 11. Dezember von 14 bis 18 Uhr – Weihnachtsmarkt

Morsang-sur-Orge :

Samstag, 14. Dezember von 09h bis 17h – Parking d'Intermarché