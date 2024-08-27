Ähnliche Nachrichten

Die Zeitpläne für den Schulanfang

Ab dem 2. September 2024 werden Ihre Linien auf Winterfahrpläne umgestellt!

Um sie zu konsultieren, ist es sehr einfach:

Melden Sie sich bei https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus an und geben Sie Ihre Leitungsnummer ein

Überprüfen Sie die Fahrpläne an Ihrer Haltestelle direkt über das Zeitblatt am Mast (verfügbar ab dem 1. September) oder indem Sie direkt den QR-Code an der Haltestelle scannen, um den Fahrplan in Echtzeit zu erhalten

Gehen Sie zu Ihrem Rathaus oder zu Ihrem Bus, um Ihren Flyer zu erhalten (erhältlich ab dem 4. September)

Anpassungen für den Schulanfang

Für einfache Bus-/Bahnverbindungen:

Die Linie 6133 ist am Bahnhof Bièvres besser an den Fahrplan der RER C angebunden

Die Linien 6135 und 6136 werden im RER-Fahrplan am Bahnhof Jouy-en-Josas angepasst, um eine bessere Verbindung zu ermöglichen

Für ein ruhigeres Schuljahr:

Der Fahrplan der Linie 6173 ist an die Ausgänge des Lycée Sacré Cœur in Versailles angepasst

Die Linie 6179 verkehrt direkt zwischen Cour de Buc und dem Lycée Franco-Allemand/ Collège Martin Luther King und bedient nicht mehr die Haltestellen in Buc

Die Linie 6180 hält nicht mehr an der Haltestelle Cour de Buc

Für eine Verbesserung der Pünktlichkeit des Dienstes der Pont de Sèvres:

Die Linie 6142 fährt während der Hauptverkehrszeit mit einer Frequenz von 15 Minuten

Aufgrund der Paralympischen Spiele Paris 2024, die am Mittwoch, den 28. August, beginnen, können die Fahrpläne einiger Linien angepasst werden. Um herauszufinden, ob Ihre Leitung betroffen ist, können Sie:

Abonnieren Sie die Benachrichtigungen Ihrer Leitung, indem Sie sich bei https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus anmelden, Ihre Leitungsnummer auswählen und dann auf die Glocke "Benachrichtigungen abonnieren" klicken

Scannen Sie den QR-Code, der auf jeder Zeitkarte an der Haltestelle verfügbar ist

Abonnieren Sie Konto X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM

Beachten Sie, dass bis zum 9. September die Haltestelle des Soir-Busses am Bahnhof Versailles Chantiers auf die Bahnsteige der Rue Abbé Rousseaux der Linien 6122 und 6124 verlegt wird.

Tipps für gutes Reisen

Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne im Voraus und die Verkehrsinformationen auf https://www.iledefrance-mobilites.fr/ konsultieren

Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,

Wenn der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,

Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor, bevor Sie in den Bus einsteigen (Navigo-Pass, leichter Pass, Imagin'R-Karte, wenn Sie kein ticket Wechselgeld oder SMS-Ticket haben),

Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket, um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.

Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten

Fordern Sie Ihren Halt an, indem Sie die Tasten im Fahrzeug drücken

Steigen Sie an Ihrer Haltestelle sicher aus.

Frohes neues Jahr an alle!