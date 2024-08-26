Ähnliche Nachrichten

Ihre Schulanfangszeiten sind verfügbar!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Finden Sie Ihre Schulanfangszeiten vom 02. September 2024 bis zum 06. Juli 2025.

Visualisierung der verfügbaren Back-to-School-Zeiten

Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können Sie hier auf dem Portal Île-de-France Mobilités einsehen.

Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X:@VYVS_IDFM verfolgen

Bis bald auf Ihrem Territorium!

