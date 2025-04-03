Ähnliche Nachrichten

Ab dem 28. April 2025 können die Nutzer der Buslinie 2228 von einer neuen strategischen Haltestelle in "Les Pléiades" in Serris profitieren. Diese Änderung zielt darauf ab, Verbindungen zu erleichtern und die Mobilität in der Region zu verbessern.

Von nun an wird jede Passage der Linie 2228 diese Haltestelle enthalten, was eine vereinfachte Verbindung mit den Linien 2231, 2234 und 2292 ermöglicht. Dank dieses neuen Dienstes können die Fahrgäste problemlos mehrere Bahnhöfe des Ile-de-France-Netzes erreichen, darunter:

Marne-la-Vallée Chessy (RER A)

Val d'Europe (RER A)

Bussy-Saint-Georges (RER A)

Tournan-en-Brie (RER E / Linie P)

Darüber hinaus haben die Fahrgäste der Linie 2231 die Möglichkeit, Villages Nature zu erreichen und so die Verbindungen zu diesem interessanten Ziel zu stärken.

Neben ihrer Rolle als Umsteigeknotenpunkt befindet sich die Haltestelle "Les Pléiades" auch in der Nähe eines Gewerbegebiets, eines Gewerbegebiets und von Hotelresidenzen und bietet somit einen einfachen Zugang zu vielen Dienstleistungen.

Diese Entwicklung ist Teil des Wunsches, den Reiseverkehr zu optimieren und den Fahrgästen eine bessere Anbindung innerhalb des öffentlichen Verkehrsnetzes von Île-de-France Mobilités zu bieten.