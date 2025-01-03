Ähnliche Nachrichten

Die mobile Agentur von Grand Melun, sie hat alles von einer großen!

Die mobile Agentur reist in den Großraum Melun, um Ihre Mobilität zu vereinfachen: Präsentation von Dienstleistungen, Verkauf und Aufladung von Transport tickets sowie persönliche Beratung. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Lösungen zu entdecken, die an Ihre Bedürfnisse angepasst sind!

Die Teams des Territoriums von Grand Melun werden auf dem Gebiet anwesend sein, um Ihnen die folgenden Dienstleistungen anzubieten:

  • Präsentation des Transportangebots;
  • Förderung von Dienstleistungen für Reisende;
  • Verkauf und Aufladung von Transport tickets, Abonnements und Navigo-Pässen.

Profitieren Sie von Informationen, die in Selbstbedienung oder von unseren Mobilitätsberatern verfügbar sind, die Ihnen maßgeschneiderte Transportlösungen anbieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hier sind die Daten und Orte, an denen Sie die mobile Agentur treffen können:

  • Villaroche, 28. Januar von 11 bis 13 Uhr - Colissimo
  • La Rochette, 3. Februar und 3. März von 9 bis 12.30 Uhr - Le Rocheton
  • Melun, 4. Februar und 4. März von 9 bis 12.30 Uhr - Place Praslin
  • Melun, 6. Februar und 6. März von 9 bis 12.30 Uhr - Centre Hospitalier
  • Dammarie-les-Lys, 5. Februar und 5. März von 9 bis 12.30 Uhr - Espace Albert Schweitzer
  • Dammarie-les-Lys, 27. Februar und 27. März von 9 bis 12.30 Uhr - Chamlys
  • Le Mée-sur-Seine, 26. Februar und 26. März von 9:30 bis 12:30 Uhr - Vorplatz des Bahnhofs Melun

