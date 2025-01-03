Ähnliche Nachrichten

Die Teams des Territoriums von Grand Melun werden auf dem Gebiet anwesend sein, um Ihnen die folgenden Dienstleistungen anzubieten:

Präsentation des Transportangebots;

Förderung von Dienstleistungen für Reisende;

Verkauf und Aufladung von Transport tickets, Abonnements und Navigo-Pässen.

Profitieren Sie von Informationen, die in Selbstbedienung oder von unseren Mobilitätsberatern verfügbar sind, die Ihnen maßgeschneiderte Transportlösungen anbieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hier sind die Daten und Orte, an denen Sie die mobile Agentur treffen können: