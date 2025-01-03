Ähnliche Nachrichten

Die Teams des Territoriums von Grand Melun werden auf dem Gebiet anwesend sein, um Ihnen die folgenden Dienstleistungen anzubieten:
- Präsentation des Transportangebots;
- Förderung von Dienstleistungen für Reisende;
- Verkauf und Aufladung von Transport tickets, Abonnements und Navigo-Pässen.
Profitieren Sie von Informationen, die in Selbstbedienung oder von unseren Mobilitätsberatern verfügbar sind, die Ihnen maßgeschneiderte Transportlösungen anbieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Hier sind die Daten und Orte, an denen Sie die mobile Agentur treffen können:
- Villaroche, 28. Januar von 11 bis 13 Uhr - Colissimo
- La Rochette, 3. Februar und 3. März von 9 bis 12.30 Uhr - Le Rocheton
- Melun, 4. Februar und 4. März von 9 bis 12.30 Uhr - Place Praslin
- Melun, 6. Februar und 6. März von 9 bis 12.30 Uhr - Centre Hospitalier
- Dammarie-les-Lys, 5. Februar und 5. März von 9 bis 12.30 Uhr - Espace Albert Schweitzer
- Dammarie-les-Lys, 27. Februar und 27. März von 9 bis 12.30 Uhr - Chamlys
- Le Mée-sur-Seine, 26. Februar und 26. März von 9:30 bis 12:30 Uhr - Vorplatz des Bahnhofs Melun