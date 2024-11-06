Ähnliche Nachrichten

Kurz vor den Feiertagen organisiert das Busnetz Île-de-France Mobilités du territoire de Grand Melun seine erste Spielzeugsammlung an Bord des Weihnachtsbusses.

Ein in festlichen Farben geschmückter Bus fährt kreuz und quer durch mehrere Städte, um Spielzeug für einkommensschwache Kinder zu sammeln. Diese Solidaritätsaktion, die mit Unterstützung lokaler Vereine und engagierter Partner organisiert wird, appelliert an die Großzügigkeit der Einwohner, jedem Kind ein magisches Weihnachtsfest zu bieten.

Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und in Betrieb genommen und aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Mobilisieren Sie sich für dieses wandernde Solidaritätsprojekt zum Wohle der Kinder!

Nachfolgend finden Sie die Daten der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2024 in jeder Gemeinde sowie die Orte und Zeiten der Anwesenheit:

Melun

Busbahnhof Mail Gaillardon

Mittwoch, 20. November von 10 bis 13 Uhr

Samstag, 23. November von 10 bis 13 Uhr

Place des 3 Horloges

Donnerstag, 21. November von 10 bis 13 Uhr

Freitag, 29. November von 10 bis 13 Uhr

Dammarie die Lilien

Haltestelle Chamlys

Dienstag, 19. November von 10 bis 13 Uhr

Donnerstag, 28. November von 10 bis 13 Uhr

Le Mée sur Seine:

Bahnhof Mée sur Seine

Freitag, 22. November von 10 bis 13 Uhr

Mittwoch, 27. November von 10 bis 13 Uhr