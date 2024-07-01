Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Val d'Yerres Val de Seine sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 betroffen, darunter:
- Die Stadt Draveil von 13h bis 17h
- Die Stadt Vigneux-sur-Seine von 13 bis 17 Uhr
- Die Stadt Evry-Courcouronnes von 16 bis 20 Uhr
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Linien im Sektor Draveil & Vigneux-sur-Seine:
22. Juli 2024 zwischen 13:00 und 17:00 Uhr:
- Linie 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervals, LP1, RD, 191.100: Linien, die während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche entfernt wurden
- Linie 91.09: Umleitung während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche.
Die entfernten Haltestellen sind: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende und Danton. Verschiebungsstopp im Dupuytren-Krankenhaus.
Linien im Sektor Montgeron:
22. Juli 2024 zwischen 13:00 und 17:00 Uhr:
- Linie A: Die Linie wurde während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die folgenden Haltestellen werden gestrichen: Réveil Matin, Galliéni, Schwimmbad, Friedhof, Kirche. Keine Verschiebungsstopps.
- Linie P: Die Linie wurde während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die folgenden Haltestellen werden gestrichen: Kirche, Gymnasium, Croix au coq, Avenue de Sénart. Vertagungshaltestellen: Marguerite, Dumay Delille.
Linien im Sektor Evry-Courcouronnes:
22. Juli 2024 zwischen 16 und 20 Uhr:
- Zeile 91.01 & 91.09: Die Linien wurden während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die Haltestelle Gare d'Evry-Courcouronnes wird nicht bedient. Endstation an der Haltestelle Institut Biologie.