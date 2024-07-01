Ähnliche Nachrichten

Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli

Ihre Linien werden durch den Durchgang der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 beeinträchtigt. Wir erklären alles!

Einige Linien des Gebiets Val d'Yerres Val de Seine sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 betroffen, darunter:

  • Die Stadt Draveil von 13h bis 17h
  • Die Stadt Vigneux-sur-Seine von 13 bis 17 Uhr
  • Die Stadt Evry-Courcouronnes von 16 bis 20 Uhr

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Linien im Sektor Draveil & Vigneux-sur-Seine:

22. Juli 2024 zwischen 13:00 und 17:00 Uhr:

  • Linie 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervals, LP1, RD, 191.100: Linien, die während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche entfernt wurden
  • Linie 91.09: Umleitung während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche.
    Die entfernten Haltestellen sind: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende und Danton. Verschiebungsstopp im Dupuytren-Krankenhaus.
Umleitungslinie 91.09

Linien im Sektor Montgeron:

22. Juli 2024 zwischen 13:00 und 17:00 Uhr:

  • Linie A: Die Linie wurde während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die folgenden Haltestellen werden gestrichen: Réveil Matin, Galliéni, Schwimmbad, Friedhof, Kirche. Keine Verschiebungsstopps.
  • Linie P: Die Linie wurde während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die folgenden Haltestellen werden gestrichen: Kirche, Gymnasium, Croix au coq, Avenue de Sénart. Vertagungshaltestellen: Marguerite, Dumay Delille.
Abweichung Linie A

Abweichung Linie P

Linien im Sektor Evry-Courcouronnes:

22. Juli 2024 zwischen 16 und 20 Uhr:

  • Zeile 91.01 & 91.09: Die Linien wurden während des Durchgangs der Olympischen Flamme und während der Schließzeiten der Sicherheitsbereiche umgeleitet. Die Haltestelle Gare d'Evry-Courcouronnes wird nicht bedient. Endstation an der Haltestelle Institut Biologie.
Abweichung 91.01 & 91.09

