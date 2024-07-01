Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Val d'Yerres Val de Seine sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 betroffen, darunter:

Die Stadt Draveil von 13h bis 17h

Die Stadt Vigneux-sur-Seine von 13 bis 17 Uhr

Die Stadt Evry-Courcouronnes von 16 bis 20 Uhr

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen: