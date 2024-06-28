Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets Coeur Essonne sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:
- Auf- und Abbau von kurzlebigen Wettkampfstätten im Zentrum von Paris
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024
- Das Radrennen am 3. und 4. August 2024
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Linie N123 : geänderte Route vom 8. Juli bis einschließlich 30. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie N131 : geänderte Route vom 8. Juli bis einschließlich 30. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 9104 : Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 107 : Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 109 : Route geändert am 3. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie M151 : geänderte Route vom 3. August bis einschließlich 4. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie M153 : Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
