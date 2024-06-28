In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Cœur d'Essonne-Linien mit den Spielen in Paris 2024

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Anlässlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris werden einige Buslinien geändert. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien des Gebiets Coeur Essonne sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

  • Auf- und Abbau von kurzlebigen Wettkampfstätten im Zentrum von Paris
  • Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024
  • Das Radrennen am 3. und 4. August 2024

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

Installieren Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités

Ähnliche Nachrichten