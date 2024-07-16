Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets von Vélizy Vallées sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:
- Der Durchgang der Olympischen Flamme am 23. und 24. Juli 2024 in Yvelines und Hauts-de-Seine.
- Das Straßenradrennen (Männer und Frauen) am 3. und 4. August 2024.
- Der Marathon (Männer, Frauen und für alle) am 10. und 11. August 2024.
Nachfolgend finden Sie die Details der Störungen:
- Linie 6123 : Route geändert am 23. Juli, 3. August, 4. August, 10. August und 11. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6124: Route geändert am 23. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6132: Route geändert am 3. August, 4. August, 10. August und 11. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6134: Route geändert am 3. August, 4. August, 10. August und 11. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6145: Route geändert am 24. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6160: Geänderte Route vom 22. Juli bis 18. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6161: Route geändert am 23. Juli, 3. August, 10. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6162: Route geändert am 23. Juli, 3. August, 10. August, 11. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linie 6164: Geänderte Route vom 22. Juli bis 18. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- TàD-Linie 6131: Geänderte Route vom 22. Juli bis 9. September. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Versailles Chantiers Abendbus : Die Route wurde am 3. August geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Auswirkungen rund um das Gebiet der Velizy Vallées
