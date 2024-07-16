Ähnliche Nachrichten

Einige Linien des Gebiets von Vélizy Vallées sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere durch:

Der Durchgang der Olympischen Flamme am 23. und 24. Juli 2024 in Yvelines und Hauts-de-Seine.

Das Straßenradrennen (Männer und Frauen) am 3. und 4. August 2024.

Der Marathon (Männer, Frauen und für alle) am 10. und 11. August 2024.

Nachfolgend finden Sie die Details der Störungen: