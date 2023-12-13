Ähnliche Nachrichten

Ihre Buslinien entwickeln sich weiter und passen sich der Ankunft des T12 an!

Veröffentlicht am

Ab dem 8. Januar passen sich Ihre Linien im Sektor Morsang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge und Savigny-sur-Orge an.

Linie 1: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois

  • Eine modifizierte und verlängerte Route nach "La Croix-Blanche" über "Saint-Hubert" und "Léo Lagrange".
  • Die Strecke zwischen "Marché" und "Étoile Stalingrad" wird von der neuen Linie 10-25 übernommen, die bis zum Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois verlängert wird.
  • Busse von 5:15 bis 00:30 Uhr, alle 7 Minuten morgens und abends von Montag bis Freitag.

Fahrplan Linie 1

Linie 2: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois

  • Die Route der Linie 2 wurde geändert und ersetzte die Linie 3. Es bedient jetzt das Einstein-Gymnasium und die Avenue Jacques Duclos. Die Haltestellen "Marché", "Donjon" und "Guy Moquet" werden nicht mehr bedient. Um den Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois oder La Croix-Blanche zu erreichen, ist eine Umbuchung auf die Linie 10-25 an der Haltestelle "Marché" oder die Linie 1 an der Haltestelle "Bois Clairs" möglich.
  • Busse von 5:45 bis 00:30 Uhr, alle 15 Minuten morgens und abends von Montag bis Freitag.

Fahrplan Linie 2

Linie 5: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche über Plessis

  • Die neue Linie 5 ist dem internen Service von La Croix-Blanche gewidmet und ersetzt die derzeitige Linie 3 ab der Haltestelle "Z.I Croix-Blanche".
  • Ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Freitag von 6 bis 20.30 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20.20 Uhr.

Fahrplan Linie 5

Fahrplan Linie DM8

Linie 15: Bahnhof Epinay-sur-Orge über Villemoisson-sur-Orge

  • Die Endstation der Linie wird in den neuen Busbahnhof von Épinay-sur-Orge vor der Station T12 verlegt, der einen direkten Zugang zur Straßenbahn bietet.
  • Eine neue Route auf der Route de Corbeil
  • Die Haltestelle "Saint-Laurent" wird geschaffen und die Haltestelle "La Rivière" gestrichen (sie wird weiterhin von den Linien 107, 108 und 420 bedient)
  • Busse alle 15 Minuten von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 20.20 Uhr und alle 30 Minuten bis 21.20 Uhr. Tagsüber übernimmt TàD 2.

Fahrplan Linie 15

Linie 107: Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Massy-Palaiseau
Linie 108: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Paris Porte d'Orléans

  • Neue Verbindung mit der Straßenbahn T12 an den Haltestellen "Gare d'Épinay-sur-Orge", "Gare de Longjumeau" und "Gare de Massy-Palaiseau" mit der Linie 107.

Fahrplan Linie 107-108

Linie 10-25: Fleury-Mérogis Maison d'arrêt des Femmes <>Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

  • Schaffung einer Verbindung zwischen Fleury-Mérogis und dem RER-Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois C, die das Lycée Einstein und das Collège Paul Eluard über die Haltestelle "Piscine" bedient.
  • Busse von Montag bis Freitag von 6:20 bis 20:10 Uhr, alle 15 Minuten von 6:20 bis 8:40 Uhr und von 16:30 bis 18:45 Uhr und den Rest des Tages alle 30 Minuten. Busse alle 30 Minuten am Samstag von 5:50 bis 19:50 Uhr.

Fahrplan Linie 1025

Linie DM3A: Bahnhof Juvisy <> Viry-Châtillon François Mitterrand / Jean-Baptiste Lebas
Linie DM8: Athis-Mons Porte de l'Essonne <> Morsang-sur-Orge Libération / Voie de Compiègne

  • Eine neue Verbindung zur Straßenbahn T12 mit der Bedienung der Station "Coteaux de l'Orge".

Fahrplan Linien DM3A

Fahrplan DM8 Linien

Linie DM3B: Bahnhof Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois über die T12 "Coteaux de l'Orge"

  • Eine Verlängerung der Strecke bis zum Bahnhof Sainte-Geneviève-des-Bois.
  • Eine neue Verbindung zur Straßenbahn T12 mit der Bedienung der Station "Coteaux de l'Orge".
  • Busse von 5:45 bis 23:30 Uhr, alle 20 Minuten morgens und abends von Montag bis Freitag.
  • Der Sonntagsdienst der DM3A wird von der DM3B mit einem stündlichen Bus von 6:20 bis 22:40 Uhr übernommen.

DM3B Fahrplan

Linie DM5: Bahnhof Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche
Linie DM50: Bahnhof Juvisy <> Fleury-Mérogis Frauengefängnis

  • Eine neue Verbindung zur Straßenbahn T12 mit der Bedienung der Station "Amédée Gordini" durch die Linien DM5 und DM50.

Fahrplan Linie DM5

Fahrplan Linie DM50

Linie M21A: Bahnhof Savigny-sur-Orge <> Morsang-sur-Orge Les Jonquilles
Linie M21B: Bahnhof Savigny-sur-Orge <> Fleury-Mérogis Sycomores

Eine Neugestaltung der Linien zwischen Morsang-sur-Orge und Savigny-sur-Orge mit der Straßenbahn T12:

  • Identische Routen für Hin- und Rückfahrt und neue Endstationen für bessere Lesbarkeit.
  • Identische Fahrzeit zum/vom Bahnhof Savigny-sur-Orge.
  • Eine neue Verbindung zur Straßenbahn T12 mit der Bedienung der Station "Parc du Château" (Ersatz der Haltestellen "Jean Morlet" und "Les Tourelles").
  • Eine erweiterte Öffnungszeit im Einklang mit dem Betrieb der Straßenbahn T12.
  • Linie M21A: Die Haltestellen in der Avenue de Juvisy werden täglich auf die Voie de Compiègne verlegt, außer samstags (Markttag), wenn sie wieder in der Avenue de Juvisy sind.
  • Busse von 5:30 bis 00:15 Uhr, alle 7 bis 10 Minuten morgens und abends von Montag bis Freitag.

Fahrplan Linien M21A

Fahrplan Linien M21B

Linie M21S: Morsang-sur-Orge La Gribelette <> Bahnhof Savigny-sur-Orge

  • 3 neue Rennen am Nachmittag für die Schüler der Gymnasien Jean-Baptiste Corot und Gaspard Monge in Savigny-sur-Orge.

Fahrplan Linie M21S

