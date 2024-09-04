Ähnliche Nachrichten

Wir freuen uns, die Eröffnung eines neuen sicheren Fahrradparkplatzes in Épinay-sur-Orge bekannt zu geben.
Es befindet sich in der Rue du Grand Vaux 2 und bietet einen geeigneten Platz zum Abstellen von Fahrrädern in einer sicheren und geschützten Umgebung.
Es ist 7 Tage die Woche zugänglich und bietet Platz für bis zu 40 Fahrräder.
Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:
• 24/7 zugänglich
• gesichert durch Zugangskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz
• geschützt und beleuchtet
• so nah wie möglich an den Bahnhöfen gelegen
• leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)
• Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten
Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo Seniorenpreise, Imagine R) kostenlos.
Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:
• Tagesabonnement: 2 €
• Monatliches Abonnement: 10 €
• Jahresabonnement: 30 €
Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.
Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns:
• telefonisch unter 0 806 079 231, Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen)
• auf der: Kontaktformular
Für + Infos zu Parkings Vélo Île-de-France mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo