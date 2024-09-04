Ähnliche Nachrichten

Wir freuen uns, die Eröffnung eines neuen sicheren Fahrradparkplatzes in Épinay-sur-Orge bekannt zu geben.

Es befindet sich in der Rue du Grand Vaux 2 und bietet einen geeigneten Platz zum Abstellen von Fahrrädern in einer sicheren und geschützten Umgebung.

Es ist 7 Tage die Woche zugänglich und bietet Platz für bis zu 40 Fahrräder.