Ähnliche Nachrichten

Ihre Linie 5313 entwickelt sich weiter!
- Ihre Linie 5313 ersetzt die Linien 5331 und 5352, indem sie alle Haltestellen übernimmt.
- Sie verbindet Rambouillet mit Saint-Rémy-lès-Chevreuse, indem sie die Schulen Pierre de Coubertin College (Saint-Rémy-lès-Chevreuse), Racinay College (Rambouillet) und Bascan High School (Rambouillet) bedient
Ihre Linie 5330 entwickelt sich weiter!
- Eine klarere Strecke zwischen Rambouillet - Saint-Rémy-lès-Chevreuse und ein verstärkter Service für die Gemeinden im Südwesten des Territoriums: Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Rambouillet und Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Ein verstärktes Angebot mit 10 Fahrten pro Tag zum Bahnhof Saint-Rémy-lès-Chevreuse und 8 Fahrten pro Tag zum Bahnhof Rambouillet.
Ihre Linie 5337 entwickelt sich weiter!
- Ihre Linie 5337 verschmilzt mit Ihrer Linie 5275, indem sie alle Haltestellen übernimmt.
- Es ermöglicht Ihnen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Perray-en-Yvelines von den Bahnhöfen Saint-Rémy-lès-Chevreuse und Essarts-le-Roi in Übereinstimmung mit der RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) und der Linie N (Le Perray-en-Yvelines und Les Essarts-le-Roi) zu erreichen.
- Ein verstärktes Angebot mit 11 Hin- und Rückfahrten pro Tag in jede Richtung während der Schulzeit.
Kehren Sie später sicher zurück, unsere Busse begleiten Sie!
Mit dem neuen Abendbus können Sie abends vom Bahnhof Saint-Rémy-lès-Chevreuse abreisen:
- Ohne Reservierung eine Abfahrt alle 30 Minuten zu allen Haltestellen in den Gemeinden Saint-Rémy-lès-Chevreuse und Chevreuse, mit der Möglichkeit, auf Anfrage des Fahrers zwischen zwei Haltestellen auszusteigen.
- Eine Verbindung mit der RER B von Paris, Montag bis Freitag von 21 bis 23 Uhr (außer an Feiertagen), Samstag, Sonntag und Feiertage von 21 bis 22 Uhr.
Sind Sie mit der TàD unterwegs? Ihre Gewohnheiten ändern sich!
- Die Linien 5339 werden durch die TàD de la Vallée de Chevreuse ersetzt, die Linie 5383 wird durch die TàD du Pays de Limours ersetzt.
- Der TàD ist nach vorheriger Reservierung zugänglich und ermöglicht es Ihnen, alle Haltestellen der ehemaligen Linien 5339 und 5383 direkter zu erreichen.
Reservierung auf tad.iledefrance-mobilites.fr oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr)