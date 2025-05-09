Ähnliche Nachrichten

Einige Linien im Gebiet Centre und Sud Yvelines ändern ab Montag, dem 12. Mai 2025, den Fahrplan:
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Zeile 5216 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5297 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5298 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5314 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5323 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5325 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5328 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5367 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5371 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5379 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 7817 : neue Broschüre hier erhältlich.
Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter!
Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.
Sie können unsere Neuigkeiten auch auf X (Ex Twitter) verfolgen: @CSYvelines_IDFM
Bis bald auf Ihrem Territorium!