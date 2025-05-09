Neue Fahrpläne ab 12. Mai 2025!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ihre Busfahrpläne ändern sich ab Montag, 12. Mai 2025 auf einigen Linien!

Einige Linien im Gebiet Centre und Sud Yvelines ändern ab Montag, dem 12. Mai 2025, den Fahrplan:

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter!

Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.

Sie können unsere Neuigkeiten auch auf X (Ex Twitter) verfolgen: @CSYvelines_IDFM

Bis bald auf Ihrem Territorium!

Ähnliche Nachrichten