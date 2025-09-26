Ähnliche Nachrichten

Auch in diesem Jahr schließt sich das Gebiet Marne-la-Vallée des Netzwerks Île-de-France Mobilités mit dem Grand Hôpital de l'Est Francilien zusammen, um die Aktion Pink October zu unterstützen, indem es mehrere Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Brustkrebs anbietet:

Tag der offenen Tür im Krankenhaus, um mehr über Brustkrebs zu erfahren

Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 von 9 bis 17 Uhr werden wir zusammen mit dem Pink October-Team am Tag der offenen Tür im Krankenhaus teilnehmen (Stand, Konferenz, Beratung usw.), um den Besuchern Mobilitätslösungen anzubieten.

Ein Informationsbus, um mehr über Brustkrebs zu erfahren

Am Freitag, den 10. Oktober 2025 von 13 bis 19 Uhr wird ein Bus am Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) mit vom Krankenhaus abgeordneten Krankenschwestern an Bord sein, um Sie zu informieren und Ihnen die Schritte zu sagen, die Sie befolgen müssen, um sich testen zu lassen.