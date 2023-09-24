Ähnliche Nachrichten

Auch in diesem Jahr arbeitet Ihr Busnetz Île-de-France Mobilités in der Region Marne-la-Vallée mit dem Grand Hôpital de l'Est Francilien, Sektor Marne-la-Vallée, zusammen, um die Operation Pink October zu unterstützen, indem es mehrere Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Brustkrebs anbietet:

Ein Informationsbus, um mehr über Brustkrebs zu erfahren

Am Dienstag, den 08. Oktober 2024 von 13:30 bis 18:30 Uhr wird am Bahnhof Bussy-St-Georges ein Bus mit vom Krankenhaus abgeordneten Krankenschwestern an Bord anwesend sein, um Sie zu informieren und Ihnen die Schritte mitzuteilen, die Sie befolgen müssen, um sich testen zu lassen.

Eine "Post-it"-Challenge zur Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs

Unterstützen Sie die Operation Pink October und schreiben Sie eine Unterstützungsbotschaft auf ein rosa Post-it, es wird am 10. Oktober auf dem großen Tag ausgestellt, der vom Grand Hôpital de l'Est Francilien, Sektor Marne-La-Vallée, organisiert wird.

Treffen Sie sich am 8. Oktober zwischen 13:30 und 18:30 Uhr an Bord des Informationsbusses. Jeder Teilnehmer erhält eine "rosafarbene" Überraschung.

Tag der offenen Tür im Krankenhaus, um mehr über Brustkrebs zu erfahren

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024 von 9:00 bis 17:00 Uhr werden wir zusammen mit dem Pink October-Team am Tag der offenen Tür im Krankenhaus teilnehmen (Stand, Konferenz, Beratung usw.), um den Besuchern Mobilitätslösungen anzubieten.