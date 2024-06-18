Ähnliche Nachrichten

Auf der Linie 7 - Gare de Plaisir Grignon <> Jouars-Pontchartrain Place Foch <> Gare de La Verrière

Eine neue Verbindung zum U-Zug und zum südlichen Zweig des N-Zuges am Bahnhof La Verrière über 16 Fahrten.

Ein schnellerer Service zum Arbeits- und Einkaufsviertel von Maurepas.

Ab dem 2. September eine bessere Kadenz mit einer Passage alle 15 bis 20 Minuten von 7h bis 8h30 und von 16h30 bis 20h von Montag bis Freitag sowie jede Stunde während der Hauptverkehrszeiten und samstags.

Auf der Linie 39 - Gare des Essarts-le-Roi <> La Queue-lez-Yvelines Lycée Jean Monnet

Ihre Zeilen 19 und 39 verschmelzen zu einer einzigen Zeile 39. Die Haltestellen "Mairie", "Place des fêtes" und "Route du Perray" in Auffargis werden nicht übernommen, sondern weiterhin von der Linie 8 bedient.

Eine neue Verbindung zum Zug N im Bahnhof Essarts-le-Roi vom Bahnhof Montfort-l'Amaury - Méré in 45 Minuten.

Auf der Expresslinie 10 - Gare de Rambouillet Prairie <> Gare de Dourdan

Häufigere Busse und bessere Anbindung an den N-Zug am Bahnhof Rambouillet und den RER C am Bahnhof Dourdan von den Gemeinden Longvilliers und Rochefort-en-Yvelines von Montag bis Samstag.

Auf dem TàD Houdan-Montfort und Rambouillet

Ein erweiterter Service bis 16 Uhr von Montag bis Freitag und immer bis 19 Uhr am Samstag.

Auf dem TàD Houdan-Montfort besserer Zugang zu den Bahnhöfen des N-Zuges dank der Zusammenlegung der Zonen 3 und 4.

Auf dem TàD Rambouillet eine Erweiterung der westlichen Zone in Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville und Condé-sur-Vesgre für einen besseren Zugang zu den Sehenswürdigkeiten des Territoriums. Die Haltestelle Bergerie Nationale ist jetzt von allen Sehenswürdigkeiten aus erreichbar, einschließlich des Bahnhofs Rambouillet.

Auf dem TàD Pays de Limours und Vallée de Chevreuse

Ein neues Angebot, das samstags von 9 bis 19 Uhr und im August mit den gleichen Öffnungszeiten wie derzeit verfügbar ist.

3 neue Nachtbusse: N160, N161 und N162

Diese 3 Linien übernehmen nach dem letzten Zug, um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Bahnhöfen des Territoriums zu bieten:

· Zwischen Plaisir und Paris Montparnasse von 1h bis 4h30, mit der Linie N160

· Zwischen La Verrière und Paris Montparnasse von 1h30 bis 5h, mit der Linie N161

· Zwischen Rambouillet und Paris Montparnasse von 1h bis 4h30, mit der Linie N162