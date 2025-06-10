Ähnliche Nachrichten

Wo können Sie Ihre Zeitpläne einsehen?
Alle Informationen zu Ihren Leitungen finden Sie an den folgenden Stellen:
Online: auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne
Auf dem Handy: über die Anwendung Île-de-France Mobilités
Vor Ort: direkt an Ihrem Haltepunkt angezeigt
Im Rathaus: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde
In der Agentur:
- an die PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie
- in der Handelsvertretung Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie
Telefonisch: durch Kontaktaufnahme mit unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20
Benötigen Sie eine gedruckte Version?
Wenn Sie eine Papierversion Ihrer Fahrpläne erhalten möchten, können Sie sich direkt an die Verkaufsagentur in der Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie wenden.
Neu!
Ab dem 1. September ändern Ihre Leitungen ihre Nummer. Zögern Sie nicht, Ihr Stundenblatt zu konsultieren, um es herauszufinden. Für weitere Informationen erklären wir hier, warum. (IDFM-Artikellink zur Neunummerierung)
Ihre Öffnungszeiten von Montag, 7. Juli bis Sonntag, 31. August 2025
D Residence du Lac in Zukunft 5304
2A/2B bis zukünftig 5412 und 5413
Sie können Ihre Linie nicht finden?
Ihre Linien 1 / 4 / 17 / 45 / 76 und R werden diesen Sommer wieder durch Ihren TàD Mantois ersetzt, für weitere Informationen zögern Sie nicht, diesen Artikel zu konsultieren.
Finden Sie alle Ihre Neuigkeiten auf X: @Mantois_IDFM
Vielen Dank für Ihr Engagement für die Umwelt und einen schönen Sommer auf Ihren Linien!