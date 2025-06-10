Ähnliche Nachrichten

Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer frei

Um unsere Umweltbelastung zu reduzieren und einen umweltbewussten CSR-Ansatz zu verfolgen, digitalisieren wir Ihre Zeitpläne seit zwei Jahren. Finden Sie sie auch diesen Sommer ganz einfach online und in Ihren üblichen Anwendungen! Seien Sie versichert, Ihre Zeitpläne bleiben mit wenigen Klicks zugänglich!

Finden Sie Ihre Zeitpläne in digitaler Form

Wo können Sie Ihre Zeitpläne einsehen?

Alle Informationen zu Ihren Leitungen finden Sie an den folgenden Stellen:

Online: auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne

Auf dem Handy: über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Vor Ort: direkt an Ihrem Haltepunkt angezeigt

Im Rathaus: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde

In der Agentur:

  • an die PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie
  • in der Handelsvertretung Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Telefonisch: durch Kontaktaufnahme mit unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20

Benötigen Sie eine gedruckte Version?

Wenn Sie eine Papierversion Ihrer Fahrpläne erhalten möchten, können Sie sich direkt an die Verkaufsagentur in der Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie wenden.

Neu!

Ab dem 1. September ändern Ihre Leitungen ihre Nummer. Zögern Sie nicht, Ihr Stundenblatt zu konsultieren, um es herauszufinden. Für weitere Informationen erklären wir hier, warum. (IDFM-Artikellink zur Neunummerierung)

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 7. Juli bis Sonntag, 31. August 2025

A14 bis Zukunft 7820

A14B bis Zukunft 7823

A bis Zukunft 5401

C bis Zukunft 5402

D Residence du Lac in Zukunft 5304

D Plaisances zur Zukunft 5304

E bis Zukunft 5420

F bis Zukunft 5427

G gestrichen

I bis Zukunft 5405

K bis Zukunft 5406

L bis Zukunft 5467

M bis Zukunft 5407

N bis Zukunft 5425

X zu Zukunft 5408

Z zu Zukunft 5414

2A/2B bis zukünftig 5412 und 5413

9 bis Zukunft 5409

15 bis Zukunft 5455

22 bis Zukunft 5422

40 bis Zukunft 5410

41 bis Zukunft 5411

42 bis Zukunft 5442

43 bis Zukunft 4543

44 bis Zukunft 5444

71 bis Zukunft 5431

72 bis Zukunft 5432

73 bis Zukunft 5433

75 bis Zukunft 5435

81 bis Zukunft 5451

82 bis Zukunft 5452

87 bis Zukunft 5437

88A bis Zukunft 5438

88B bis Zukunft 5448

88C bis Zukunft 5458

Sie können Ihre Linie nicht finden?

Ihre Linien 1 / 4 / 17 / 45 / 76 und R werden diesen Sommer wieder durch Ihren TàD Mantois ersetzt, für weitere Informationen zögern Sie nicht, diesen Artikel zu konsultieren.

Vielen Dank für Ihr Engagement für die Umwelt und einen schönen Sommer auf Ihren Linien!

