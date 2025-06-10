Ähnliche Nachrichten

Wo können Sie Ihre Zeitpläne einsehen?

Alle Informationen zu Ihren Leitungen finden Sie an den folgenden Stellen:

Online: auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne

Auf dem Handy: über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Vor Ort: direkt an Ihrem Haltepunkt angezeigt

Im Rathaus: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde

In der Agentur:

an die PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie

in der Handelsvertretung Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Telefonisch: durch Kontaktaufnahme mit unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20

Benötigen Sie eine gedruckte Version?

Wenn Sie eine Papierversion Ihrer Fahrpläne erhalten möchten, können Sie sich direkt an die Verkaufsagentur in der Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie wenden.