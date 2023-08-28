Ähnliche Nachrichten

Fahrradparkplatz in Verbindung mit Bus und Straßenbahn

In der Nähe der Haltestelle Gaston Viens, die von Ihren Bussen 183, 482 und 483 bedient wird, und gegenüber der Straßenbahnhaltestelle T9 können Sie mit dieser Ausrüstung Ihr Fahrrad jederzeit beruhigt abstellen!



Dieser geschützte und geschlossene Raum ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet und verfügt auch über ein Videoschutzsystem.

31 Plätze stehen Ihnen zur Verfügung, von denen 5 mit Steckdosen zum Aufladen von Elektrofahrrädern (VAE) ausgestattet sind.



Dieser Bereich ist mit einem Navigo-Pass und durch das Abonnement eines speziellen Tages-, Monats- oder Jahrespakets "Parking Vélos" zugänglich.



Haben Sie ein Navigo Annual-, Imagine'R- oder Senior-Paket? Gute Nachrichten! Sie können diesen Service kostenlos nutzen!