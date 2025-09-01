Ähnliche Nachrichten

Die Ankunft von drei Fahrradparkplätzen im Pays de l'Ourcq!

Bald drei neue Fahrradparkplätze in den Gemeinden Crouy-sur-Ourcq, Lizy-sur-Ourcq und Isles-les-Meldeuses!

Radfahrer, ob regelmäßig oder gelegentlich, können ab dem 1. Januar 2026 von sicheren Fahrradparkplätzen profitieren, um ihre Reise zu erleichtern und ihre Fahrräder beruhigt abzustellen.

Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

  • 24/7 zugänglich, mit vielen verfügbaren Plätzen.
  • Gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz
  • Geschützt und beleuchtet
  • Das Hotel liegt in der Nähe der Bahnhöfe Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq und Isles-Armentières-Congis.
  • Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

In der Nähe der Bahnhöfe Lizy-sur Ourcq und Isles-Armentières-Congis gibt es auch freie Zugangsräume in Form von geschützten Bögen. Sie sind kostenlos und ohne Abonnement zugänglich.

Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze pro Fahrradparkplatz in Ihrem Gebiet:

  • In der Nähe des Bahnhofs Crouy-sur-Ourcq : 10 sichere Plätze
  • In der Nähe des Bahnhofs Lizy-sur-Ourcq : 20 sichere Plätze - 12 Plätze mit freiem Zugang.
  • In der Nähe des Bahnhofs Isles-Armentières-Congis : 10 sichere Plätze - 12 Plätze mit freiem Zugang.

Wie funktioniert es? Wie viel kostet es?

Für sichere Fahrradabstellplätze ist ein Abonnement erforderlich:

  • Kostenlos für Personen mit einem gültigen Navigo-Jahresabonnement (Navigo, Navigo Senior, imagine R school, imagine R student)
  • Zu folgenden Tarifen für andere Benutzer:

Täglich: 2 € / Monatlich: 10 € / Jährlich: 30 €

  • Die kostenlosen Fahrradparkplätze sind kostenlos.
