Ähnliche Nachrichten

Radfahrer, ob regelmäßig oder gelegentlich, können ab dem 1. Januar 2026 von sicheren Fahrradparkplätzen profitieren, um ihre Reise zu erleichtern und ihre Fahrräder beruhigt abzustellen.
Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:
- 24/7 zugänglich, mit vielen verfügbaren Plätzen.
- Gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass und Videoschutz
- Geschützt und beleuchtet
- Das Hotel liegt in der Nähe der Bahnhöfe Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq und Isles-Armentières-Congis.
- Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten
In der Nähe der Bahnhöfe Lizy-sur Ourcq und Isles-Armentières-Congis gibt es auch freie Zugangsräume in Form von geschützten Bögen. Sie sind kostenlos und ohne Abonnement zugänglich.
Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze pro Fahrradparkplatz in Ihrem Gebiet:
- In der Nähe des Bahnhofs Crouy-sur-Ourcq : 10 sichere Plätze
- In der Nähe des Bahnhofs Lizy-sur-Ourcq : 20 sichere Plätze - 12 Plätze mit freiem Zugang.
- In der Nähe des Bahnhofs Isles-Armentières-Congis : 10 sichere Plätze - 12 Plätze mit freiem Zugang.
Wie funktioniert es? Wie viel kostet es?
Für sichere Fahrradabstellplätze ist ein Abonnement erforderlich:
- Kostenlos für Personen mit einem gültigen Navigo-Jahresabonnement (Navigo, Navigo Senior, imagine R school, imagine R student)
- Zu folgenden Tarifen für andere Benutzer:
Täglich: 2 € / Monatlich: 10 € / Jährlich: 30 €
- Die kostenlosen Fahrradparkplätze sind kostenlos.