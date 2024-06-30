Ähnliche Nachrichten

Einige Linien im Gebiet des Montmorency-Tals sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am Freitag, den 19. Juli 2024, betroffen.
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Linie 1510 : Finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1511 : Finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1512 : Hier finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1514 : Finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1515 : Hier finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1516 : Hier finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1527 : Hier finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1537 : Hier finden Sie die Details dieser Störungen.
Paralympische Flamme am Dienstag, 27. August 2024
Zwei Linien im Gebiet des Montmorency-Tals sind vom Durchzug der Paralympischen Flamme am Dienstag, den 27. August 2024, betroffen.
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Linie 1515: Finden Sie die Details dieser Störungen.
- Linie 1537: Finden Sie die Details dieser Störungen.
Fahrpläne einiger angepasster Linien
- Vom 20. Juli bis 1. September 2024 wird das Angebot der Linien 1511, 1515, 1516, 1527 und 1537 angepasst
- Vom 2. bis 15. September 2024 wird das Angebot der Linien 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 und 1517 angepasst
Die Details der Fahrpläne dieser Linien und aller Linien in Ihrem Gebiet finden Sie auf der Website von Ile-de-France Mobilités.
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.