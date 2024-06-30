Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Linien im Montmorency-Tal mit den Spielen in Paris 2024

Einige Buslinien werden anlässlich des Durchzugs der Olympischen Flamme 2024 geändert. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien im Gebiet des Montmorency-Tals sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am Freitag, den 19. Juli 2024, betroffen.

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Paralympische Flamme am Dienstag, 27. August 2024

Zwei Linien im Gebiet des Montmorency-Tals sind vom Durchzug der Paralympischen Flamme am Dienstag, den 27. August 2024, betroffen.

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

Fahrpläne einiger angepasster Linien

  • Vom 20. Juli bis 1. September 2024 wird das Angebot der Linien 1511, 1515, 1516, 1527 und 1537 angepasst
  • Vom 2. bis 15. September 2024 wird das Angebot der Linien 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 und 1517 angepasst

Die Details der Fahrpläne dieser Linien und aller Linien in Ihrem Gebiet finden Sie auf der Website von Ile-de-France Mobilités.

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

