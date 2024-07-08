Ähnliche Nachrichten

Was ist das Imagine-R-Paket?
Das Imagine R-Paket begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.
- Es ist die wirtschaftlichste Transport ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
- Es bietet eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu den Preisen des Navigo-Jahrespakets.
- Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket, mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France reisen können.
- Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus (ex-noctilien), mit Ausnahme der Shuttles Orlyval, Filéo, TGV in Île-de-France und Schienennetze außerhalb der Île-de-France.
Wussten Sie schon?
Das Departement Essonne gewährt unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung eines Teils des Pakets.