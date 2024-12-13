Ähnliche Nachrichten

Aus Sicherheitsgründen und im Rahmen der Arbeiten am Bahnhofsmast der Linie 18 des Großraums Paris wird die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" in Richtung Buc nicht mehr von den Linien 6161, 6162, 6163 und 6164 bedient.
Um diese Linien in Richtung Buc zu nehmen, müssen Sie sich an der Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux" orientieren. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie die Fußgängerbrücke des SNCF-Bahnhofs und gehen Sie zur Halle 1. Wenn Sie die Halle 1 verlassen, biegen Sie sofort rechts ab und nehmen Sie die Treppe, die zur Rue Abbé Rousseaux führt, Sie sind an der Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" angekommen, siehe Karte unten:
Um Ihnen eine bessere Verbindung zwischen den Linien zu ermöglichen, fahren die Linien 6161, 6162 und 6163, die vom Bahnhof Versailles Château Rive Gauche abfahren, über die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) und bedienen nicht mehr die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".
Die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" in Richtung Buc wird weiterhin nur von den Linien 6179, 6206 und 6284 bedient.
In der anderen Richtung Richtung Versailles wird die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" für alle Linien beibehalten.
Eine Frage zu dieser Änderung?
Es finden Informationsstände statt:
- Dienstag, 17. und Donnerstag, 19. Dezember 2024 an der Haltestelle Cour de Buc von 7 bis 9:30 Uhr
- Donnerstag, 2. und Freitag, 3. Januar 2025 an der Haltestelle Cour de Buc von 7 bis 9:30 Uhr
- Montag, 6. und Dienstag, 7. Januar 2025 in den Urteilen Cour de Buc und Abbé Rousseaux von 7 bis 19 Uhr
- von Mittwoch, 8. bis Freitag, 10. Januar 2025 an den Urteilen Cour de Buc und Abbé Rousseaux von 7 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr.
Telefonisch unter 0 800 10 20 20 von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr