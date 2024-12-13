Ähnliche Nachrichten

Aus Sicherheitsgründen und im Rahmen der Arbeiten am Bahnhofsmast der Linie 18 des Großraums Paris wird die Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" in Richtung Buc nicht mehr von den Linien 6161, 6162, 6163 und 6164 bedient.

Um diese Linien in Richtung Buc zu nehmen, müssen Sie sich an der Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux" orientieren. Um dorthin zu gelangen, nehmen Sie die Fußgängerbrücke des SNCF-Bahnhofs und gehen Sie zur Halle 1. Wenn Sie die Halle 1 verlassen, biegen Sie sofort rechts ab und nehmen Sie die Treppe, die zur Rue Abbé Rousseaux führt, Sie sind an der Haltestelle "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" angekommen, siehe Karte unten: