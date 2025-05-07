Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Meaux und Ourcq Fahrradreparaturstände in Meaux und Ocquerre.

Treffen Sie unsere Teams am Mittwoch, den 14. Mai von 14 bis 18 Uhr im Ostermeyer-Stadion in Ocquerre und am Mittwoch, den 21. Mai von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr auf dem Place Henri IV in Meaux.

Alle vor Ort angebotenen Reparaturen sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile (Kufe - Bremszug - Schlauch usw.).