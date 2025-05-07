Ähnliche Nachrichten

Genießen Sie einen Reparaturstand für Mai à Vélo!

Lassen Sie Ihr Fahrrad am Bahnhof Ermont - Eaubonne kostenlos reparieren.

Anlässlich des Mai à Vélo begleitet Sie Île-de-France Mobilités in diesem Monat, der der Nutzung dieses sanften Transportmittels gewidmet ist, um die Praxis des Radfahrens zu feiern und zu übernehmen. So organisiert Île-de-France Mobilités im Montmorency-Tal Fahrradreparaturstände am Bahnhof Ermont - Eaubonne.

Treffen Sie unsere Teams auf dem Vorplatz des Bahnhofs Ermont - Eaubonne, vor der Leitstelle am Dienstag, den 27. Mai von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Alle vor Ort angebotenen Reparaturen sind für Reisende KOSTENLOS , wie z. B. Überholungen und Verschleißteile (Kufe - Bremszug - Schlauch usw.).

