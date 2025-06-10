Ähnliche Nachrichten

Was ist der TàD Mantois?
Das TàD Mantois ermöglicht es Ihnen, sich nach vorheriger Reservierung zwischen einer Haltestelle in Ihrer Nähe und einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe (Bahnhof, Einkaufszentrum, öffentliche Einrichtung usw.) zu bewegen.
Der Service umfasst 255 Haltestellen und 50 Points of Interest, die über das ganze Land verteilt sind.
Was sich ab dem 1. September 2025 ändert:
Das Gebiet wird in 3 Zonen unterteilt, jede mit ihren eigenen Sehenswürdigkeiten, aber auch Punkten, die dem gesamten Gebiet gemeinsam sind.
Der Service wird durch vier neue 9-Sitzer-Fahrzeuge für Fahrten verstärkt:
- Direkter
- Häufiger
Wie buche ich?
Auf der Website: tad.iledefrance-mobilites.fr
Über die Anwendung TàD Île-de-France Mobilités
Oder telefonisch: 0800 10 20 20 (kostenloser Anruf)
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen)
Reservierung bis 1 Stunde vor Abflug möglich
Wie viel kostet es?
Für den Transport-on-Demand-Service von TàD Mantois gelten regionale Tarife. Die Liste der Transport-tickets sowie alle Modalitäten finden Sie im Abschnitt "Tickets und Tarife", indem Sie hier klicken.
Sie können Ihren ticket mit Ihrem Smartphone bezahlen, indem Sie TAD54 an 93100 senden.
Die Validierung Ihres Transport ticket wird beim Einsteigen in das Fahrzeug angefordert.
Die neue Broschüre finden Sie, indem Sie hier klicken.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer... Und ein toller Start ins Schuljahr!