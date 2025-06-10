Ähnliche Nachrichten

Wie viel kostet es?

Für den Transport-on-Demand-Service von TàD Mantois gelten regionale Tarife. Die Liste der Transport-tickets sowie alle Modalitäten finden Sie im Abschnitt "Tickets und Tarife", indem Sie hier klicken.

Sie können Ihren ticket mit Ihrem Smartphone bezahlen, indem Sie TAD54 an 93100 senden.

Die Validierung Ihres Transport ticket wird beim Einsteigen in das Fahrzeug angefordert.

Die neue Broschüre finden Sie, indem Sie hier klicken.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer... Und ein toller Start ins Schuljahr!